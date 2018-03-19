Россиянин лишился на границе 142 кг финских продуктов

В результате досмотра автомобиля российского туриста, который возвращался из Суоми, таможенники обнаружили незадекларированные мясо, рыбу и сыр. Общий вес товара составил 142 кг. Сотрудники таможни посчитали, что мужчина приобрел продукты не для личного пользования.