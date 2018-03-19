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Россиянин лишился на границе 142 кг финских продуктов

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Продукты питания. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Сотрудники Выборгской таможни пресекли ввоз в Россию незадекларированных финских продуктов через МАПП "Торфяновка" в прошлый четверг, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ, передает fontanka.ru.

В результате досмотра автомобиля российского туриста, который возвращался из Суоми, таможенники обнаружили незадекларированные мясо, рыбу и сыр. Общий вес товара составил 142 кг. Сотрудники таможни посчитали, что мужчина приобрел продукты не для личного пользования.

Продукты изъяли, а россиянину грозит наказание по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

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