Девушку, пообещавшую быть трезвым водителем, задержали за рулем в стельку пьяной

Руководитель патрульной службы Вильяндиского полицейского участка Алар Садам рассказал, что в субботу около шести утра на улице Кагу в Вильянди заметил Audi, которая выписывала рискованные кренделя. «Еще до того, как мы успели дать сигнал к остановке, скорость машины, которая то и дело отклонялась на встречную полосу, ощутимо возросла и превысила допустимую в городе», - рассказал Садам.

После знака к остановке, совершавшая опасные маневры машина остановилась, за рулем была молодая женщина. Причина ее опасного вождения выяснилась, когда она подула в алкометр: у нее выявили уголовно наказуемую степень алкогольного опьянения.

В процессе беседы с женщиной выяснилось, что накануне они договорились с друзьями, что она будет трезвым водителем. Но на вечеринке она, вопреки обещаниям, употребляла горячительные напитки. «Она сказала нам, что действительно выпила, надеясь, что после танцев промилле выветрятся из организма. Праздник продолжался до утра, но алкоголь так и не выветрился», - сказал Садам.

В Audi находились еще три пассажира, все они были навеселе. Водителя доставили в полицейский участок, а после этого за всей компанией приехали родители одного из пассажиров и отвезли их домой.

«На примере этого происшествия хотелось бы напомнить, что если ты предложил друзьям быть трезвым водителем, то не стоит их подводить, - заметил Садам. – Особенно в том случае, если вы едете из одного города в другой, и позже возникает необходимость вернуться домой».

По словам руководителя патрульной службы, идея о том, что кто-то будет присматривать за друзьями во время вечеринки, а позже отвезет их домой, хороша лишь тогда, когда водитель трезв. «Если же трезвых нет, то не нужно садиться за руль. Домой всегда можно добраться на такси. Конечно, счет может быть большим, но своя жизнь и жизнь друзей ценнее», - добавил Садам.