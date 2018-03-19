Женское фигурное катание превращается в детский спорт?

В женском фигурном катании сложилась парадоксальная ситуация: 15-16-летние спортсменки кометами проносятся по спортивному небосклону, рано начиная свои блистательные карьеры и также рано их заканчивая. Обоснованы ли призывы не допускать засилия юниорок в женских соревнованиях и имеют ли подростки преимущество перед зрелыми фигуристками?
Издание "Спорт-Экспресс" в своем материале "Дети теснят взрослых" подробно разобрало проблему снижения возраста победительниц женского одиночного фигурного катания и возможности ввода возрастного ценза.
Если спросить любого, даже самого неискушенного зрителя, в чем на Играх-2018 Алина Загитова была сильнее Евгении Медведевой, с большой вероятностью последует ответ: "Эта очаровательная девочка в красной балеткой пачке так легко все делала...". Это самое "легко" два года назад стало определяющим и в ходе драматичного женского турнира чемпионата Европы-2016. 17-летняя Елена Радионова, проводившая второй взрослый сезон, стойко преодолевала проблемы взросления и вдруг переставших получаться прыжков.
Она исполнила обе программы на максимуме своих возможностей, но стала второй. Не помогла и трогательная история из кинофильма "Титаник", эмоционально рассказанная на льду. 16-летняя Медведева выглядела на тот момент легче и воздушнее, даже помарки не помешали ей победить. На этапах серии Гран-при сезона-2014/15 15-летняя Радионова тоже выглядела технически увереннее тех, кто был старше ее и уже начал испытывать трудности взросления, в том числе Юлии Липницкой и Грейси Голд.
Эту цепочку можно продолжать до бесконечности, дойдя до 16-летней чемпионки Солт-Лейк-Сити-2002 Сары Хьюз и 15-летней чемпионки Нагано-1998 Тары Липински. На основании этого может сформироваться мнение, что самое главное – родиться вовремя, дебютировать во взрослых соревнованиях в 15 лет и сразу же попасть на Олимпиаду, где быть легкой и худенькой. Противники такого положения дел теперь требуют установить в фигурном катании возрастной ценз в 18 лет для возможности начать взрослую карьеру.
Победу в Сочи праздновала 17-летняя Аделина Сотникова, а не 15-летняя Юлия Липницкая, которую после командного турнира впору было именовать "фигуристкой № 1". Юлия не выдержала ажиотажа, который образовался вокруг нее. А вот Сотниковой удалось перебороть все: сначала пребывание в статусе сочинской надежды, затем поражение на предолимпийском чемпионате Европы, невключение в состав участников командного турнира.
Постолимпийский сезон-2014/15 и вовсе полностью опроверг теорию, что легкость и возраст решают в женской "одиночке" все. Ведь главные титулы международных соревнований в тот год завоевала 18-летняя Елизавета Туктамышева, а не миниатюрная японка Сатоко Миахара или новичок взрослого сезона, порхающая, как бабочка, Елена Радионова.
Дальше два сезона медали всех крупных турниров легко и уверенно собирала Евгения Медведева, дебютировав на взрослом уровне в 15 лет и своей стабильностью приобретя статус непобедимой. На ее стороне, безусловно, были юность и легкость, чего не было у соперниц постарше. Но в противовес ей можно привести пример другой спортсменки – Анны Погорилой, дебютировавшей на чемпионате мира 2014 года незадолго до своего 16-летия.
Анна всегда была девушкой высокой и не выглядела миниатюрным ребенком. Другое дело, что ее карьера – это не история бесконечных успехов. В ее активе только победы на этапах "Гран-при", все остальное – вторые, третьи и четвертые места. К слову, она также начала взрослую карьеру в 15 лет, но пройти отбор на ОИ-2014 не смогла. Однако на протяжении четырех сезонов фигуристка была в составе сборной и не выпадала из обоймы топ-фигуристок.
Погорилая развивалась, иногда ссорилась с тренером, но неотступно шла вперед. И ведь накануне прошлогоднего чемпионата мира в свои почти 19 лет с женственными программами именно она считалась главной соперницей Медведевой. Другое дело, что сначала вмешался несчастный случай в произвольной программе мирового первенства, а потом проблемы со спиной не позволили Анне бороться за поездку в Пхенчхан. В истории этой спортсменки нельзя оставить без внимания тот факт, что с четырех лет она тренируется у Анны Царевой, у которой воспитанниц такого уровня больше нет.
Не исключено, что подобный путь удастся пройти и 17-летней Станиславе Константиновой, которой предстоит дебютировать на чемпионате мира в Милане. Формально фигуристка могла бы выступать во взрослых соревнованиях еще с прошлого сезона. Этим ходом Константинова и ее тренер Валентина Чеботарева многих привели в ступор: "Почему 15-летняя Алина Загитова – олимпийская чемпионка среди взрослых, а Станислава в 17 лет выступает в юниорах?" – вопрошали многие.
Чеботарева объясняет это довольно просто: "Я не форсирую события применительно к ученикам и не даю большой нагрузки. Хочу, чтобы мои спортсмены показали свои лучшие результаты, уже став взрослыми, очень люблю их и берегу. У меня нет конвейера и "запасных" фигуристов. А те, что есть, очень дороги".
Особого внимания заслуживает бронзовый призер Пхенчхана 22-летняя Кейтлин Осмонд. Ведь она начала взрослую карьеру вместе с Туктамышевой и Сотниковой, но титулов завоевать не смогла. Однако она пережила травму, выступила на вторых Олимпийских играх и весь сезон упорно следует за российскими супердевочками Этери Тутберидзе.
Кто-то склонен называть подход Тутберидзе к воспитанию своих фигуристок конвейером. Однако на ситуацию стоит взглянуть с иной стороны – с точки зрения работы на результат, который является важным мерилом работы любого специалиста.
По мере роста результатов в группе Тутберидзе постоянно увеличивалось количество специалистов. А после Пхенчхана желающих работать с командой победителей стало еще больше. К супертренеру постоянно будут проситься новые все более талантливые воспитанники, родители которых, возможно, нацеливаются на конкретные Олимпийские игры. Но основная масса тренеров ведет своих подопечных без прицела на конкретные старты. И с этой зрения появление возрастного ценза только искусственно ослабит конкуренцию и остановит все технические прорывы в юниорах. Ведь делала же как-то Ирина Слуцкая фирменный каскад Загитовой "лутц-риттбергер" в 26 лет, а Мария Бутырская становилась чемпионкой мира почти в 27.