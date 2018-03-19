Женское фигурное катание превращается в детский спорт?

Издание "Спорт-Экспресс" в своем материале "Дети теснят взрослых" подробно разобрало проблему снижения возраста победительниц женского одиночного фигурного катания и возможности ввода возрастного ценза.

Если спросить любого, даже самого неискушенного зрителя, в чем на Играх-2018 Алина Загитова была сильнее Евгении Медведевой, с большой вероятностью последует ответ: "Эта очаровательная девочка в красной балеткой пачке так легко все делала...". Это самое "легко" два года назад стало определяющим и в ходе драматичного женского турнира чемпионата Европы-2016. 17-летняя Елена Радионова, проводившая второй взрослый сезон, стойко преодолевала проблемы взросления и вдруг переставших получаться прыжков.

Она исполнила обе программы на максимуме своих возможностей, но стала второй. Не помогла и трогательная история из кинофильма "Титаник", эмоционально рассказанная на льду. 16-летняя Медведева выглядела на тот момент легче и воздушнее, даже помарки не помешали ей победить. На этапах серии Гран-при сезона-2014/15 15-летняя Радионова тоже выглядела технически увереннее тех, кто был старше ее и уже начал испытывать трудности взросления, в том числе Юлии Липницкой и Грейси Голд.

Эту цепочку можно продолжать до бесконечности, дойдя до 16-летней чемпионки Солт-Лейк-Сити-2002 Сары Хьюз и 15-летней чемпионки Нагано-1998 Тары Липински. На основании этого может сформироваться мнение, что самое главное – родиться вовремя, дебютировать во взрослых соревнованиях в 15 лет и сразу же попасть на Олимпиаду, где быть легкой и худенькой. Противники такого положения дел теперь требуют установить в фигурном катании возрастной ценз в 18 лет для возможности начать взрослую карьеру.

Победу в Сочи праздновала 17-летняя Аделина Сотникова, а не 15-летняя Юлия Липницкая, которую после командного турнира впору было именовать "фигуристкой № 1". Юлия не выдержала ажиотажа, который образовался вокруг нее. А вот Сотниковой удалось перебороть все: сначала пребывание в статусе сочинской надежды, затем поражение на предолимпийском чемпионате Европы, невключение в состав участников командного турнира.

Постолимпийский сезон-2014/15 и вовсе полностью опроверг теорию, что легкость и возраст решают в женской "одиночке" все. Ведь главные титулы международных соревнований в тот год завоевала 18-летняя Елизавета Туктамышева, а не миниатюрная японка Сатоко Миахара или новичок взрослого сезона, порхающая, как бабочка, Елена Радионова.

Дальше два сезона медали всех крупных турниров легко и уверенно собирала Евгения Медведева, дебютировав на взрослом уровне в 15 лет и своей стабильностью приобретя статус непобедимой. На ее стороне, безусловно, были юность и легкость, чего не было у соперниц постарше. Но в противовес ей можно привести пример другой спортсменки – Анны Погорилой, дебютировавшей на чемпионате мира 2014 года незадолго до своего 16-летия.