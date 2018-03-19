понедельник, 19 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Большой рейд в Пайде: полицейские засекли нетрезвых водителей

Большой рейд в Пайде: полицейские засекли нетрезвых водителей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полицейский рейд, фото Ляэнаской префектуры.

ФОТО: Lääne prefektuur

В понедельник утром сотрудники Пайдеского отделения полиции проверили в Ярвамаа на шоссе Таллинн-Тарту состояние здоровья 825 водителей, передает Järva Teataja.

Запретить продолжать движение пришлось трем водителям, у которых степень алкоголя в крови превысила норму, в их отношении начато производство о проступке.

"Управлять транспортным средством в состоянии опяянения - непозволительно, даже одного, употребившего алкоголь водителя слишком много для движения. Опьянение  влияет на внимание и реакцию, садиться за руль, употребив алкоголь, безответственно по отношению к себе и другим", - сказал руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ