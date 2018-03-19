Большой рейд в Пайде: полицейские засекли нетрезвых водителей

Запретить продолжать движение пришлось трем водителям, у которых степень алкоголя в крови превысила норму, в их отношении начато производство о проступке.

"Управлять транспортным средством в состоянии опяянения - непозволительно, даже одного, употребившего алкоголь водителя слишком много для движения. Опьянение влияет на внимание и реакцию, садиться за руль, употребив алкоголь, безответственно по отношению к себе и другим", - сказал руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу.