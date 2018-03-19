Вопрос читателя: что делать, если от работы начали болеть руки?

Ответила Айле Салунди, инспектор по вопросам здравоохранения на рабочем месте:

«Согласно закону о здравоохранении на рабочем месте и Закону о безопасности труда, работник должен незамедлительно проинформировать работодателя или его представителя, а также уполномоченного по рабочей среде о несчастном случае на производстве или угрозе его возникновения, или о проблемах со здоровьем, препятствующим исполнению служебных обязанностей. Тогда работодатель сможет заняться решением проблемы.

Ощущение боли и перегруженности в руках может быть связано с неверно выбранными рабочими инструментами и слишком большой рабочей нагрузкой. Это нужно сразу менять, чтобы не усугубить проблемы со здоровьем при продолжении работы. Во избежание физической и душевной перегруженности работника работодатель должен адаптировать работу, чтобы она максимально ему подходила.

При оформлении рабочего места и организации труда, работодатель должен учитывать физические, душевные, половые и возрастные особенности работника, изменения работоспособности в течение рабочего дня или смены, а также работу в течение долгого времени в одиночку.

Конечно, о проблемах со здоровьем нужно сообщить врачу, специализирующемуся на профзаболеваениях, в компетенции которого находится оценка состояние здоровья работника и соответствие условий труда. Также врач диагностирует заболевания и профзаболевания, вызванные работой. Одной из целей проверок здоровья является максимально раннее обнаружение проблем со здоровьем, которые могут возникать от рабочей среды. Чем раньше проблема будет обнаружена, тем быстрее можно остановить дальнейшее нанесение вреда здоровью работника. Также можно провести реорганизацию рабочей среды, чтобы сделать ее более безопасной и бережно относящейся к здоровью работников.