понедельник, 19 марта 2018 г.
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  • Праздник вышел из-под контроля: пьяный молодой человек набросился на полицейского

Праздник вышел из-под контроля: пьяный молодой человек набросился на полицейского

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

В конце прошлой недели в Пыльвамаа было возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал приказы стражей порядка и ударил полицейского.

В ночь на воскресенье в полицию поступил вызов в деревню Тяннассильма волости Пыльва: употреблявший алкоголь молодой человек начал вести себя агрессивно в отношении родственников. Прибывших на место полицейских ожидала пьяная компания праздновавших, которые отказывались от сотрудничества с представителями правоохранительных органов и игнорировали отданные им приказы, сообщили в пресс-службе Лыунаской префектуры.

Во время проверки находившихся в квартире людей один из них стал вести себя крайне агрессивно и ударил одного из стражей порядка. Полицейский не пострадал и продолжил выполнять работу. Напавшего на него 22-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого в преступлении и доставили в участок вместе с пятью находившимися в квартире мужчинами.

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