Праздник вышел из-под контроля: пьяный молодой человек набросился на полицейского

В ночь на воскресенье в полицию поступил вызов в деревню Тяннассильма волости Пыльва: употреблявший алкоголь молодой человек начал вести себя агрессивно в отношении родственников. Прибывших на место полицейских ожидала пьяная компания праздновавших, которые отказывались от сотрудничества с представителями правоохранительных органов и игнорировали отданные им приказы, сообщили в пресс-службе Лыунаской префектуры.

Во время проверки находившихся в квартире людей один из них стал вести себя крайне агрессивно и ударил одного из стражей порядка. Полицейский не пострадал и продолжил выполнять работу. Напавшего на него 22-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого в преступлении и доставили в участок вместе с пятью находившимися в квартире мужчинами.