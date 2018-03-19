Прокурор требует для убийцы несовершеннолетней девушки пожизненное заключение

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа пришла к выводу, что согласно собранным доказательствам, Поопуу совершил инкриминированные ему преступления умышленно. Поэтому она потребовала назначить ему максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы.

Присяжный адвокат Сирье Муст отметила, что вступление в сексуальную связь при помощи силы не доказано, поэтому она попросила суд оправдать Поомпуу по эпизоду об изнасиловании. Поскольку изнасилования, по оценке защиты, не было, не согласна она и с тем, что Поомпуу совершил убийство с целью облегчить процесс изнасилования и скрыть его факт, то есть речь не идет и об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Адвокат попросила признать своего подзащитного виновным в причинении смерти по неосторожности, а в случае, если суд с этим не согласится, то - в непреднамеренном убийстве.

В последнем слове обвиняемый сказал, что он раскаивается в содеянном и не хотел сделать ничего плохого.

В интересах потерпевшей и для защиты личной жизни обвиняемого судебные заседания проводятся в закрытом режиме.

Открытое оглашение приговора состоится 30 апреля в Вильяндиском доме правосудия.

Согласно обвинению, предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой, 10 июня прошлого года около полуночи обвиняемый пригласил знакомую 17-летнюю девушку на свидание. Вместе они поехали в место для отдыха на берегу Вильяндиского озера, где молодой человек напал на потерпевшую и изнасиловал ее. Согласно обвинению, в процессе изнасилования он сдавливал потерпевшей горло до тех пор, пока она не умерла. Целью удушения, как считает обвинение, было облегчение процесса насилия и последующее его сокрытие.