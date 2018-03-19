Прокурор требует для убийцы несовершеннолетней девушки пожизненное заключение

Сегодня в Вильяндиском доме правосудия прошли прения сторон по делу Тайро Поопуу (22), которого обвиняют в изнасиловании и жестоком убийстве 17-летней девушки. Прокурор требует приговорить подсудимого к пожизненному тюремному заключению, пишет Postimees.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа пришла к выводу, что согласно собранным доказательствам, Поопуу совершил инкриминированные ему преступления умышленно. Поэтому она потребовала назначить ему максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы.
Присяжный адвокат Сирье Муст отметила, что вступление в сексуальную связь при помощи силы не доказано, поэтому она попросила суд оправдать Поомпуу по эпизоду об изнасиловании. Поскольку изнасилования, по оценке защиты, не было, не согласна она и с тем, что Поомпуу совершил убийство с целью облегчить процесс изнасилования и скрыть его факт, то есть речь не идет и об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Адвокат попросила признать своего подзащитного виновным в причинении смерти по неосторожности, а в случае, если суд с этим не согласится, то - в непреднамеренном убийстве.
В последнем слове обвиняемый сказал, что он раскаивается в содеянном и не хотел сделать ничего плохого.
В интересах потерпевшей и для защиты личной жизни обвиняемого судебные заседания проводятся в закрытом режиме.
Открытое оглашение приговора состоится 30 апреля в Вильяндиском доме правосудия.
Согласно обвинению, предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой, 10 июня прошлого года около полуночи обвиняемый пригласил знакомую 17-летнюю девушку на свидание. Вместе они поехали в место для отдыха на берегу Вильяндиского озера, где молодой человек напал на потерпевшую и изнасиловал ее. Согласно обвинению, в процессе изнасилования он сдавливал потерпевшей горло до тех пор, пока она не умерла. Целью удушения, как считает обвинение, было облегчение процесса насилия и последующее его сокрытие.
Тайро Поопуу уже имеет две судимости: за кражу и за изнасилование.