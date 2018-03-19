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SEB закрывает контору в Юлемисте

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Флаги с логотипом банка SEB. Иллюстративное фото.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

С 8 апреля SEB закроет свою банковскую контору в Юлемисте, сообщила пресс-секретарь банка Юлия Пийлманн.

Она заверила, что банк не планирует закрывать другие конторы. «Как такового плана закрывать свои офисы у SEB нет. Мы постоянно следим за поведением своих клиентов и реагируем соответственно. Что касается закрытия конторы Юлемисте, то у всех сотрудников этого офиса есть возможность продолжить работу в других наших конторах или в других подразделениях», - сказала Пийлманн.

У клиентов SEB останется возможность пользоваться банкоматами в Ülemiste keskus. Кроме того, жители Таллинна смогут посещать конторы банка на Торнимяэ, а также в торговых центрах Järve keskus, Kristiine keskus, Magistrali keskus и Lasnamäe Centrum.

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