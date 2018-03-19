SEB закрывает контору в Юлемисте

Она заверила, что банк не планирует закрывать другие конторы. «Как такового плана закрывать свои офисы у SEB нет. Мы постоянно следим за поведением своих клиентов и реагируем соответственно. Что касается закрытия конторы Юлемисте, то у всех сотрудников этого офиса есть возможность продолжить работу в других наших конторах или в других подразделениях», - сказала Пийлманн.