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Комиссия по окружающей среде поддерживает запрет на ГМО в Эстонии

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Рийгикогу. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде поддерживает запрет на генетически модифицированные культуры (ГМО) в Эстонии.

На прошедшем в понедельник заседании комиссии обсуждались представленные в коллективном обращении «Запретить выращивание ГМО-культур в Эстонии» предложения и мнения. Комиссия поддержала запрет ГМО в Эстонии, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

«На настоящий момент Министерство окружающей среды не дало ни одного разрешения на выращивание ГМО. Таким образом, в настоящий момент в Эстонии ГМО нет. Комиссия по окружающей среде единогласно поддержала продолжение данной политики. По оценке Министерства окружающей среды, в долгосрочной перспективе отношение к данному вопросу менять не планируется. К ходатайствам о выращивании ГМО в Эстонии до сих пор подходили, отталкиваясь от научной базы. Решения основаны на мнении Комиссии по генным технологиям», - сказал председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра.

По словам заместителя председателя комиссии Калле Паллинга, отказ от ГМО имеет особое значение. «Это решение имеет особую ценность с точки зрения имиджа государства и природы, если мы хотим показать, что производим экологически чистую продукцию», - сказал он.

На заседании комиссии прозвучало мнение экспертов, согласно которому у генетически модифицированного маиса нет каких-либо биологических или экономических преимуществ, чтобы начать выращивать его в Эстонии.

В заседании приняли участие представители Министерства по делам сельской жизни и Министерства окружающей среды.

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