Тарту выступает против строительства целлюлозного завода

"От разных членов правительства поступали противоречивые мнения. Одни хотят продолжать работу над специальной планировкой, другие не считают это правильным. Поскольку составление специальной планировки было инициировано правительством в качестве коллегиального органа, мы ждем четкого ответа на наше ходатайства также от правительства как коллегиального органа", - передал пресс-секретарь слова мэра Тарту Урмаса Клааса.

Тартуская горуправа указывает в своем обращении, что государственная специальная планировка не была инициирована в соответствии с высоким государственным интересом, как того требует закон о планировке.

Кроме того, планирование строительства завода в Тартумаа противоречит документации по развитию уезда и города, в которой содержится четкое требование беречь и улучшать окружающую среду и развивать предпринимательство таким образом, чтобы было исключено ухудшение состояния природной среды.

Горуправа отмечает, что, согласно имеющимся данным, очевидно, что с точки зрения экологического воздействия, особенно состояния Эмайыги и Чудского озера, Тартуский уезд не подходит для строительства завода по производству целлюлозы.

Горуправа считает неправильным, что решение о местонахождении завода приняли еще на стадии инициирования специальной планировки, фактически без сравнения потенциальных альтернатив и без вовлечения общественности и местных самоуправлений. Выбор местонахождения очевидно продиктован коммерческими интересами девелопера, а не интересами государства, связанное со строительством завода негативное экологическое воздействие оставлено без внимания.

Горуправа считает, что планировка не была инициирована законным образом.