понедельник, 19 марта 2018 г.
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Украинское телевидение жестко прошлось по российскому спорту

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Максим Цветков голосует на выборах Президента России в посольстве РФ в Осло.

ФОТО: Yuri Mikhailenko/Yuri Mikhailenko/TASS

Украинский комментатор телеканала UA: Першiй Андрей Столярчук прокомментировал выступление россиянина Максима Цветкова в эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене. Россия заняла третье место в мужской эстафете.

Сборная России заняла на этапе в Холменколлене третий результат, Украина - 12-й

Цветков бежал на первом этапе и передал эстафету Антону Бабикову на втором месте, отстав на 2 секунды от немца Эрика Лессера. На лыжне россиянин показал третью скорость этапа.

«Максим Цветков бежит как будто на выборы президента своей страны.

Это такой себе мгновенный тест на интеллект представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят», – рассказал Столярчук в эфире телеканала, передает sports.ru

Украина не только бойкотирует биатлонный этап КМ в Тюмени, но и все соревнoвания в России. Также Украина не будет транслировать соревнования из России: ни биатлон, ни футбольный мундиаль. Украинским журналистам запрещено посещать футбольный Чемпионат мира.

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