Полиция советует не менять шины до потепления

«До наступления стабильной плюсовой температуры и подходящей для летних шин погоды пройдет еще сколько-то времени. По ночам температура воздуха по-прежнему минусовая, нужно обязательно повременить со сменой шин. Зимние шины позволяют лучше справиться в текущих условиях, при гололедице и внезапных осадках», - , - сказал BNS в понедельник глава центра надзора за движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Кулламяэ добавил, что эстонская погода непредсказуема. «Зима отказывается уходить, не исключены снегопады. Думать о переходе на летние шины можно только при полностью плюсовой температуре».

Перед сменой шин нужно проверить рельеф летних шин. «Если при смене шин весной рельеф летней шины составляет всего 1,6 мм, нужно купить новые шины, потому что старые не доживут до конца сезона», - сказал он.