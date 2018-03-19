понедельник, 19 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Крупнейший акционер Tallink построит в Таллинне офисное здание

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Паром Tallink. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Владеющая крупным пакетом акций Tallink компания Infortar построит неподалеку от Таллиннского горхолла офисное здание стоимостью 11 миллионов евро, в котором сосредоточатся офисы входящих в концерн Infortar предприятий – в том числе Tallink, Tallink Hotels и Eesti Gaas, передает Rus.Err.

Строительство стоимостью 11 миллионов евро планируется завершить к весне следующего года, сообщила 19 марта пресс-служба компании.

"Мы разместим в одном здании разбросанные сейчас по городу предприятия, чтобы клиентам и партнерам было их проще найти", - отметил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.

"Новое здание расположится рядом со штаб-квартирой Tallink такого же размера, но будет отличаться внешним видом и цветовым решением. Если перед нынешним зданием Jäämaja ("Ледяной дом") расположен пруд, а фасад дома выдержан в ледяных белых тонах, то в фойе нового здания Tulemaja ("Огненный дом") будет гореть живое пламя", - сказал Хансшмидт.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ