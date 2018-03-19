Крупнейший акционер Tallink построит в Таллинне офисное здание

"Мы разместим в одном здании разбросанные сейчас по городу предприятия, чтобы клиентам и партнерам было их проще найти", - отметил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.

"Новое здание расположится рядом со штаб-квартирой Tallink такого же размера, но будет отличаться внешним видом и цветовым решением. Если перед нынешним зданием Jäämaja ("Ледяной дом") расположен пруд, а фасад дома выдержан в ледяных белых тонах, то в фойе нового здания Tulemaja ("Огненный дом") будет гореть живое пламя", - сказал Хансшмидт.