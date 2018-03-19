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  • В пярнуском спа-отеле украли сумку из запертого шкафчика

В пярнуском спа-отеле украли сумку из запертого шкафчика

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сегодня в пярнуском спа-отеле и аквапарке Tervise Paradiis исчезла сумка из запертого шкафчика, передает Pärnu Postimees.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в спа-отеле Tervise Paradiis.

Из запертого шкафчика украли сумку, в которой были ключи от автомобиля, кошелек со 150 евро, документы, банковские карты и телефон Huawei. Сумма причиненного имуществу ущерба составляет 350 евро.

По словам руководителя водного центра Рамил Липу, полиция расследует происшедшее, но еще не уверена, была ли сумка украдена или владелец потерял ее.

За воровство или незаконное присвоение чужого имущества может быть назначен денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

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