В пярнуском спа-отеле украли сумку из запертого шкафчика

Полиция возбудила уголовное дело о краже в спа-отеле Tervise Paradiis.

Из запертого шкафчика украли сумку, в которой были ключи от автомобиля, кошелек со 150 евро, документы, банковские карты и телефон Huawei. Сумма причиненного имуществу ущерба составляет 350 евро.

По словам руководителя водного центра Рамил Липу, полиция расследует происшедшее, но еще не уверена, была ли сумка украдена или владелец потерял ее.