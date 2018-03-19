Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека, компания прерывает тестирование

Инцидент произошел утром 19 марта в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона, США) - автомобиль Uber сбил женщину, которая, предположительно, переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился водитель, однако машина двигалась самостоятельно в режима автопилота.

Пострадавшая умерла в больнице, ее личность не раскрывается.

Как отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо компании, Uber Technologies после этого прервал тестирование своих беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

В феврале 2018 года власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили без водителей. Как сообщала The Financial Times, ранее самоуправляемые автомобили могли ездить только с человеком за рулем, который мог бы брать управление на себя в экстренной ситуации.

Для того, чтобы получить разрешение властей, производителям автомобилей с автопилотом нужно было доказать соблюдение всех стандартов безопасности. Кроме того, им необходимо предоставить план действий на случай остановки машин без водителей сотрудниками полиции.

Правила разрабатывались более трех лет и с нетерпением ожидались крупнейшими компаниями со штаб-квартирами в Кремниевой долине. В настоящее время в Калифорнии самоуправляемые автомобили испытывают около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota.