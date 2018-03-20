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Белый дом не захотел поздравлять Путина с предсказуемой победой на выборах

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Белый дом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Вашингтоне осведомлены о результатах прошедших в России президентских выборов, однако поздравлять президенту страны Владимира Путина с переизбранием не собираются. Об этом в понедельник заявил представитель администрации США Хоган Гидли в беседе с агентством Reuters.

"Результаты выборов нас не удивили", - заявил Гидли, отметив, что у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не запланировано никаких поздравительных звонков Путину.

Он также добавил, что Вашингтон продолжит работать с Россией в тех областях, где это возможно, пишет Newsru.com. "Мы продолжим поддерживать отношения с Россией и мы заставим ее платить, если она будет угрожать нашим интересам. Но мы будем искать возможности, чтобы работать совместно, когда это служит нашим интересам", - заключил представитель американской администрации.

Ранее в Лондоне заявили, что перед поздравлениями Путина намерены сперва дождаться отчета о российских выборах, который подготовит миссия иностранных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе развернуло свою миссию по наблюдению за выборами в России. Мы будем ждать их оценки, прежде чем делать какие-либо заявления", - пояснил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В ОБСЕ на тот момент уже сообщили, что выборы президента РФ проходили организованно и упорядоченно, а ЦИК работал эффективно и открыто, хотя и имелись "некоторые нарушения".

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее французский коллега Эмманюэль Макрон накануне вечером отреагировали на победу Владимира Путина. Меркель в телеграмме рассказала о важности укрепления отношений между Россией и ФРГ и решения международных проблем.

"Сегодня более важно, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и укреплять отношения между нашими государствами и народами. Исходя из этого, мы должны стремиться конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы и находить жизнеспособные решения", - говорилось в послании Меркель, в завершение которого канцлер пожелала Путину успехов в решении стоящих перед ним задач.

Макрон же ограничился пожеланием успеха России и ее гражданам в связи с минувшей президентской гонкой.

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