Опасаясь семейной ссоры, мужчина заперся в бане

В воскресенье, 18 марта, в Раквере помощь спасателей, скорой помощи и полиции потребовалась мужчине, который вечером субботы заперся в бане, но так и не вышел оттуда, пишет Virumaa Teataja.
Когда спасатели прибыли в район Моонакюла, мужчина самостоятельно открыл им дверь. Он пояснил, что в субботу пришел домой слишком поздно, поэтому жена не пустила его в дом. Его это не смутило, поэтому он отправился в баню и запер дверь. Через какое-то время жена стала переживать. Она пробовала стучать в дверь, но муж ей не открывал. «У меня тут было немного пива. В общем, все было нормально», - пояснил муж, который, видимо, таким образом пытался избежать семейной ссоры.
На следующий день, когда мужчина спокойно спал, чаша терпения супруги переполнилась.
Точнее, она стала переживать, что с мужем могло что-то случиться, поэтому вызвала спасателей, полицию и скорую помощь. «Внезапно я увидел в окне спасателей», - описал муж события того дня. Тогда он сразу же открыл дверь бани и сообщил, что с ним все в порядке.