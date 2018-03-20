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  • Опасаясь семейной ссоры, мужчина заперся в бане

Опасаясь семейной ссоры, мужчина заперся в бане

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ФОТО: EEVA KAUN/POSTIMEES

В воскресенье, 18 марта, в Раквере помощь спасателей, скорой помощи и полиции потребовалась мужчине, который вечером субботы заперся в бане, но так и не вышел оттуда, пишет Virumaa Teataja.

Когда спасатели прибыли в район Моонакюла, мужчина самостоятельно открыл им дверь. Он пояснил, что в субботу пришел домой слишком поздно, поэтому жена не пустила его в дом. Его это не смутило, поэтому он отправился в баню и запер дверь. Через какое-то время жена стала переживать. Она пробовала стучать в дверь, но муж ей не открывал. «У меня тут было немного пива. В общем, все было нормально», - пояснил муж, который, видимо, таким образом пытался избежать семейной ссоры.

На следующий день, когда мужчина спокойно спал, чаша терпения супруги переполнилась.

Точнее, она стала переживать, что с мужем могло что-то случиться, поэтому вызвала спасателей, полицию и скорую помощь. «Внезапно я увидел в окне спасателей», - описал муж события того дня. Тогда он сразу же открыл дверь бани и сообщил, что  с ним все в порядке.

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