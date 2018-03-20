Опасаясь семейной ссоры, мужчина заперся в бане

Когда спасатели прибыли в район Моонакюла, мужчина самостоятельно открыл им дверь. Он пояснил, что в субботу пришел домой слишком поздно, поэтому жена не пустила его в дом. Его это не смутило, поэтому он отправился в баню и запер дверь. Через какое-то время жена стала переживать. Она пробовала стучать в дверь, но муж ей не открывал. «У меня тут было немного пива. В общем, все было нормально», - пояснил муж, который, видимо, таким образом пытался избежать семейной ссоры.