Россия не позволила провести заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии

Россия и Китай в понедельник, 19 марта, заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии, пишет DW.com.
"Мы не видим никаких оснований для проведения данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом компетенции Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", - заявил заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.
Заседание, на котором ожидалось выступление верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна, пытались инициировать Франция и шесть других членов Совбеза.
"Совбез должен обладать всей необходимой информации для понимания того кризиса, за которым он наблюдает, включая ситуацию с правами человека", - заявил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр.
Погибли 15 детей
Между тем, по информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), накануне в Восточной Гуте - контролируемом повстанцами пригороде Дамаска - от воздушного налета сирийской авиации погибли 15 детей. Они прятались в школьном подвале.
Та же организация сообщила, что за время наступления сирийских правительственных войск на Восточную Гуту, начавшегося в середине февраля этого года, там погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.
С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.