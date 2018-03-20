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Россия не позволила провести заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии

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Совет безопасности ООН.

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Россия и Китай в понедельник, 19 марта, заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии, пишет DW.com.

"Мы не видим никаких оснований для проведения данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом компетенции Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", - заявил заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.

Заседание, на котором ожидалось выступление верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна, пытались инициировать Франция и шесть других членов Совбеза.

"Совбез должен обладать всей необходимой информации для понимания того кризиса, за которым он наблюдает, включая ситуацию с правами человека", - заявил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр.

Погибли 15 детей

Между тем, по информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), накануне в Восточной Гуте - контролируемом повстанцами пригороде Дамаска - от воздушного налета сирийской авиации погибли 15 детей. Они прятались в школьном подвале.

Та же организация сообщила, что за время наступления сирийских правительственных войск на Восточную Гуту, начавшегося в середине февраля этого года, там погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.

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