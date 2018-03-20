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США и Южная Корея c апреля начинают совместные учения, отложенные из-за Олимпиады

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Американские военные.

ФОТО: Scanpix

Соединенные Штаты и Южная Корея возобновляют совместные учения, которые были отложены на время проведения зимних Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане, передает агентство Yonhap.

Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило во вторник, 20 марта, о том, что Республика Корея и США в следующем месяце начнут масштабные совместные военные маневры. "Учения стартуют 1 апреля и будут проводиться в том же масштабе, что и в предшествующие годы", - отмечается в сообщении.

Информацию об учениях в понедельник подтвердил представитель американского Министерства обороны полковник Роберт Мэннинг, пишет Newsru.com.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му согласились возобновить ежегодные совместные учения, в том числе Foal Eagle и Key Resolve, которые вступали в конфликт с графиком проведения Олимпийских игр. Ожидается, что маневры возобновятся с 1 апреля 2018 года на том же уровне, как и в предыдущие годы", - отмечается в заявлении.

По словам Мэннинга, командование уведомило Корейскую народную армию о графике проведения, а также об оборонительном характере ежегодных учений.

В январе Вашингтон и Сеул договорились о приостановлении совместных маневров до окончания зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, на которых присутствовали спортсмены, чиновники и артисты из КНДР. Зимняя Паралимпиада завершилась в минувшее воскресенье, 18 марта.

Пхеньян выступает против проведения ежегодных южнокорейско-американских маневров, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын заявил членам южнокорейской делегации во время встречи в начале марта в Пхеньяне, что он понимает позицию Сеула и невозможность приостановить данные маневры или отложить их.

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