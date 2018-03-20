США и Южная Корея c апреля начинают совместные учения, отложенные из-за Олимпиады

Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило во вторник, 20 марта, о том, что Республика Корея и США в следующем месяце начнут масштабные совместные военные маневры. "Учения стартуют 1 апреля и будут проводиться в том же масштабе, что и в предшествующие годы", - отмечается в сообщении.

Информацию об учениях в понедельник подтвердил представитель американского Министерства обороны полковник Роберт Мэннинг, пишет Newsru.com.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му согласились возобновить ежегодные совместные учения, в том числе Foal Eagle и Key Resolve, которые вступали в конфликт с графиком проведения Олимпийских игр. Ожидается, что маневры возобновятся с 1 апреля 2018 года на том же уровне, как и в предыдущие годы", - отмечается в заявлении.

По словам Мэннинга, командование уведомило Корейскую народную армию о графике проведения, а также об оборонительном характере ежегодных учений.

В январе Вашингтон и Сеул договорились о приостановлении совместных маневров до окончания зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, на которых присутствовали спортсмены, чиновники и артисты из КНДР. Зимняя Паралимпиада завершилась в минувшее воскресенье, 18 марта.