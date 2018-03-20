Норвежский биатлон ждут трудные времена

Контракт с прежним спонсором компанией DNB истечет 1 мая. Сам DNB продлевать соглашение не намерен.

Сборная Норвегии ожидает получать от спонсора суммы в размере 1,5-2 миллиона евро.

Главной причиной плохого спроса среди спонсоров называется падение интереса к биатлону. Это отчасти связано со снижением результатов у главных звезд норвежской сборной – Уле Эйнара Бьорндалена и Эмиля Хегле Свенсена и неудачным выступлением норвежских биатлонисток, сообщает NRK.

Какая компания будет финансировать один из самых популярных видов спорта - непонятно, на сегодняшний день, по информации NRK, норвежские спонсоры предпочитатют вкладывать деньги в лыжный спорт, в котором у норвежцев практически полное доминирование, а этапы по лыжным гонкам собирают гораздо большую аудиторию как на стадионах, так и у экранов телевизоров.

Главный тренер женской биатлонной сборной Норвегии Стиан Экхофф заявил, что, покинет свой пост. Если до этапа КМ в Холменколлене Экхофф просил паузу на раздумья, то после того, как отказался продлевать контракт тренер по физподготовке женской сборной Стейнар Мундал, и Экхофф решил не продлевать соглашение. Как и Мундал, Экхофф решил уделить время семье.

«Очень жаль. Он очень здорово нам помог. Но у него трое детей, а работа тренером сборной подразумевает большое количество переездов.