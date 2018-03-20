Галерея: крупнейший акционер Tallink строит в Таллинне новое здание

"В новом здании будут находиться предприятия, сейчас разбросанные по всему городу. Так клиентам и партнерам будет проще их найти", - отметил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.

"Новое здание расположится рядом со штаб-квартирой Tallink, будет такого же размера, но будет отличаться внешним видом и цветовым решением. Если перед нынешним зданием Jäämaja ("Ледяной дом") расположен пруд, а фасад дома выдержан в ледяных белых тонах, то в фойе нового здания Tulemaja ("Огненный дом") будет гореть живое пламя", - сказал Хансшмидт.

На первом этаже четырехэтажного здания расположатся офисы отдела персонала Tallink, помещения для обслуживания клиентов Eesti Gaas, магазин-салон Gastrolink, ресторан итальянской кухни и кафе. На втором этаже разместятся отделы персонала и внутреннего контроля Tallink и TLG Hotellid, на третьем Tallink Duty Free, а на четвертом Eesti Gaas. На подземном этаже будет оборудована стоянка для автомобилей.

Общая площадь здания - 5500 m2, архитектор нового проекта - автор "Ледяного дома" Меэлис Пресс, строить "Огненный дом" будет компания Merko.