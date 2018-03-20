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  • В Ласнамяэ представят сборник статей о вкладе русских в развитие Эстонии

В Ласнамяэ представят сборник статей о вкладе русских в развитие Эстонии

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ФОТО: Tiina Kõrtsini/Õhtuleht

Сегодня, 20 марта в 18.00 в Центре культуры «Линдакиви» пройдет презентация второй части сборника Русского академического общества Эстонии.

Принять участие в презентации сборника могут все желающие и заинтересованные лица, сообщила пресс-служба Ласнамяэ.

В сборник вошли статьи, посвященные выдающимся русским деятелям, жителям Эстонии, внесшим значительный вклад  в развитие её экономики, права, градостроительства, высшего образования, культуры, укрепление межнациональных отношений в 1918-2017 годы.

В рамках презентации состоится встреча с авторами материалов, вошедших в сборник: профессором Александром Лукьяновым, культурологом Татьяной Червовой, экономистом Татьяной Изюмниковой, политологом Евгением Голиковым и искусствоведом Галиной Балашовой.

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