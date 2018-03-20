Борис Джонсон считает, что у Британии нет ссоры с Россией

"Я думаю, что очень важно показать, что виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией", - заявил он, добавив, что считает ответственным за это преступление Владимира Путина.

По словам Джонсона, именно отравление Александра Литвиненко, а также неподобающее поведение представителей Кремля после выступления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте убедили его в виновности Кремля, пишет DW.com. "Мы не получили ответа (об отравляющем веществе "Новичок" - Ред.). Только увидели массу сатирических твитов и троллинга", - заявил он.

Кремлю следует определиться с версией о существовании "Новичка", считает глава британского МИДа. "В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок". В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания", - сообщил он.