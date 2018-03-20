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Исландцы собираются бойкотировать ЧМ в России, ЕС бойкот не поддерживает

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ФОТО: HARALDUR GUDJONSSON/AFP

Правительство сборной Исландии может присоединиться к бойкоту Великобританией ЧМ-2018.

Министр иностранных дел скандинавской страны Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что решение о бойкоте на правительственном уровне еще не принято. При этом сборная Исландии точно поедет на ЧМ.

«Это уникальная возможность. Мы не просто самая маленькая по населению страна, которая сыграет на ЧМ, мы самая маленькая страна с огромным отрывом. Нам важно воспользоваться этой возможностью, чтобы показать Исландию в лучшем свете.

Отравление Скрипаля в Великобритании и бойкот? Конечно, мы обсуждаем это. Этот вопрос касается не только Британии. Нам нужно определиться со своей позицией и обсудить это с союзниками. Пока никакого решения не принято», – сказал Тордарсон ruv.is.

На предстоящем саммите ЕС не планируется обсуждение возможного бойкота ЧМ-2018.

Темой для обсуждения лидеров стран Евросоюза станет отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

«Саммит будет посвящен не бойкоту чемпионата мира, а освещению ситуации.

Я лишь могу надеяться, что и Россия будет в этом заинтересована», – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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