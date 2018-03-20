Касается всех: какой быть улице Вана-Каламая?

Цель архитекторов при формировании облика главной улицы района Каламая - сохранение атмосферы района и при этом создание современного городского пространства, в котором уютно будет себя чувствовать человек, любящий спорт и прогулки у моря.

После окончания опроса специалисты обобщат поступившие предложения и при необходимости выдадут проектировщикам дополнительные условия. Проектирование должно завершиться еще до конца года, а реконструкция будет произведена в 2019 году.