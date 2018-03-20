вторник, 20 марта 2018 г.
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Касается всех: какой быть улице Вана-Каламая?

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ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннский департамент городского планирования  до конца марта собирает мнения таллиннцев о работах, поступивших на архитектурный конкурс будущего улицы Вана-Каламая и привокзальной площади, передает Raepress. Высказать свое мнение  можно с помощью мобильного приложения "AvaLinn".

Цель архитекторов при формировании облика главной улицы района Каламая - сохранение атмосферы района и при этом создание современного городского пространства, в котором уютно будет себя чувствовать человек, любящий спорт и прогулки у моря. 

После окончания опроса специалисты обобщат поступившие предложения и при необходимости выдадут проектировщикам дополнительные условия. Проектирование должно завершиться еще до конца года, а реконструкция будет произведена в 2019 году.

Необходимое для высказывания своего мнения приложение можно бесплатно скачать на AppStore и GooglePlay.

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