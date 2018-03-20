МВФ рекомендует правительству Эстонии отложить часть затрат

Международный валютный фонд (МВФ) считает положение экономики Эстонии хорошим, но рекомендует отложить часть затрат из госбюджетов ближайших лет и отдавать предпочтение инвестициям, повышающим производительность.
Экономические результаты являются хорошими благодаря сильным институтам и целенаправленным сфокусированным на рынке реформам, отмечает МВФ, подводя итоги своей консультации. Экономика Эстонии в последнее время росла на удивление быстро, но способность к росту ограничена медленным ростом производительности и напряжением на рынке труда.
МВФ рекомендует сохранить в целом нейтральную позицию бюджетной политики, поощряющую повышающие производительность инвестиции. Следует продолжать текущие структурные реформы, поощряющие инновации и повышающие добавленную стоимость и предложение на рынке рабочей силы. Финансовый сектор выглядит сильным, а стандарты кредитов — уместными, но нужно постоянно следить за развитием макрофинансовой среды и и при необходимости обновлять политику.
Уверенный и обширный рост отражает продолжавшуюся годами надежную бюджетную политику и сильные институциональные рамки. Реальный ВВП вырос в 2017 году на 4,9 процента, что, по оценке МВФ, превышает потенциальный рост. Рост был масштабным, его поощряло увеличение инвестиций частного и публичного сектора, что отчасти отражает также большее использование структурных фондов ЕС, благоприятные внешние условия и условия финансирования, а также рост чувства уверенности. Инфляция растет, а рост зарплат ускорился.
По оценке МВФ, внешние риски в целом выглядят сбалансированными. Недавнее оживление экономики в еврозоне и у основных торговых партнеров может продлиться дольше ожидаемого и в еще большей мере поощрить экономику Эстонии в ближайшее время. В то же время, рост может оказаться слабее ожидаемого, поскольку риски, исходящие с рынков недвижимости Северных стран, могут повлиять на ликвидность и финансирование финансового сектора Эстонии, а также эстонский экспорт в целом.
МВФ внушает большую, чем обычно, тревогу международная экономико-политическая нестабильность, отражающая потенциально важные изменения в регуляциях и политике США. Ощущение, что политика развитых стран становится более протекционистской, может неблагоприятно повлиять на открытую экономику Эстонии, привести к коррекции ценности активов и повысить нестабильность финансовых рынков.
По оценке МВФ, внутригосударственные риски могут замедлить экономический рост. Рост трудовой занятости может оказаться ниже прогнозируемого, особенно если рост зарплат превысит рост производительности. Это повредило бы международной конкурентоспособности, прибыльности предприятий в среднепродолжительной перспективе и способности выплаты кредитов.
Хотя нет признаков общего кредитного бума, а кредитные стандарты остаются строгими, выросло предоставление кредитов по недвижимости, а цены на недвижимость на представляющем центральную важность таллиннском рынке уверенно растут, даже несмотря на то, что показатели доступности недвижимости остаются стабильными. Как это, так и быстрый рост предложения на рынке бизнес-недвижимости делает банковский сектор более уязвимым в отношении исходящих из сектора недвижимости рисков.
В прошлом году бюджетный дефицит составил около 0,2 процента ВВП. За этим показателем стоят крупные поступления НСО, подоходного налога физического лица и социальных налогов. В то же время, затраты, прежде всего инвестиции, были несколько выше ожидаемого. На 2018 год миссия прогнозирует большее стимулирующее влияние бюджета на экономику.
Если экономический рост и так быстрее потенциала, бюджет на 2018 году оказывает еще большее давление на продуктивность экономики. Повышающие потенциал продуктивности и поощряющие структурные реформы инвестиции необходимы, но, по мнению МВФ, менее приоритетные капитальные затраты стоило бы отложить, чтобы смягчить давление на и без того напряженный строительный сектор.
Хотя процессы управления инвестициями публичного сектора в целом являются эффективными, по мнению МВФ, следует применять при оценке и отборе проектов еще более строгие правила, чтобы приоритетными признавались только инвестиции, в наибольшей мере повышающие продуктивность. По возможности также стоит проанализировать целесообразность текущих затрат, чтобы сократить бюрократию и ускорить экономию в рамках текущих программ.
Налоговая система Эстонии является сравнительно простой и прозрачной. Миссия МВФ дала учреждениям высокую оценку за рентабельную налоговую систему и принцип ограничения налоговых льгот. Этих принципов следует придерживаться при адаптации налоговой системы к новым задачам. После ряда недавних налоговых изменений нужно минимизировать колебания налоговой политики и тщательно продумать влияние налоговых ставок на доходы.
МВФ отмечает, что в среднепродолжительной и продолжительной перспективе налоговая система должна развиваться в направлении, которое позволит ей лучше адаптироваться к изменениям в мировой экономике.
По оценке МВФ, реформы по повышению предложения рабочей силы и продуктивности экономики в целом идут в общих чертах по плану. Недавние и текущие реформы рынка труда повысили предложение, реформы местных самоуправлений и публичной службы идут успешно. С учетом рекордно высокого показателя участия в рабочей силе, который также превышает средний европейский уровень, в дальнейшем останется мало пространства для роста.
МВФ продолжает считает проблемой нехватку квалифицированных работников и расхождение между предлагаемыми и запрашиваемыми навыками.
Рост зарплат должен руководствоваться ростом производительности, должна продолжаться работа по улучшению количества и качества рабочей силы. МВФ считает похвальными меры по повышению участия женщин в рабочей силе.
Недавняя реформа подоходного налога физического лица также должна поощрить участие низкооплачиваемых работников на рынке рабочей силы.
Показатели финансовой стабильности являются сильными, но следует и в дальнейшем следить за развитием макрофинансовой среды и придерживаться принятых мер по борьбе с отмыванием денег, сообщил МВФ. Показатели финансовой стабильности указывают на сильную банковскую систему.
Для ограничения системных финансовых рисков недавно были введены различные меры макрофинансового надзора. Сейчас еще рано оценивать их эффективность. На данной стадии экономического цикла, по мнению МВФ, следует внимательно следить за мерами макрофинансового надзора и при необходимости рано предпринимать шаги. Также следует укрепить трансграничный банковский надзор посредством платформы сотрудничества Скандинавии и Балтии. Кроме того, эстонским учреждениям следует и в дальнейшем применять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Делегация МВФ находилась в Эстонии с 6 по 19 марта, чтобы обсудить с представителями государственного и частного секторов положение эстонской экономики, сделанные и планируемые шаги в сфере экономической политики. Визит прошел в рамках ежегодной основной миссии МВФ в Эстонии, то есть консультации по статье IV.