МВФ рекомендует правительству Эстонии отложить часть затрат

Экономические результаты являются хорошими благодаря сильным институтам и целенаправленным сфокусированным на рынке реформам, отмечает МВФ, подводя итоги своей консультации. Экономика Эстонии в последнее время росла на удивление быстро, но способность к росту ограничена медленным ростом производительности и напряжением на рынке труда.

МВФ рекомендует сохранить в целом нейтральную позицию бюджетной политики, поощряющую повышающие производительность инвестиции. Следует продолжать текущие структурные реформы, поощряющие инновации и повышающие добавленную стоимость и предложение на рынке рабочей силы. Финансовый сектор выглядит сильным, а стандарты кредитов — уместными, но нужно постоянно следить за развитием макрофинансовой среды и и при необходимости обновлять политику.

Уверенный и обширный рост отражает продолжавшуюся годами надежную бюджетную политику и сильные институциональные рамки. Реальный ВВП вырос в 2017 году на 4,9 процента, что, по оценке МВФ, превышает потенциальный рост. Рост был масштабным, его поощряло увеличение инвестиций частного и публичного сектора, что отчасти отражает также большее использование структурных фондов ЕС, благоприятные внешние условия и условия финансирования, а также рост чувства уверенности. Инфляция растет, а рост зарплат ускорился.

По оценке МВФ, внешние риски в целом выглядят сбалансированными. Недавнее оживление экономики в еврозоне и у основных торговых партнеров может продлиться дольше ожидаемого и в еще большей мере поощрить экономику Эстонии в ближайшее время. В то же время, рост может оказаться слабее ожидаемого, поскольку риски, исходящие с рынков недвижимости Северных стран, могут повлиять на ликвидность и финансирование финансового сектора Эстонии, а также эстонский экспорт в целом.

МВФ внушает большую, чем обычно, тревогу международная экономико-политическая нестабильность, отражающая потенциально важные изменения в регуляциях и политике США. Ощущение, что политика развитых стран становится более протекционистской, может неблагоприятно повлиять на открытую экономику Эстонии, привести к коррекции ценности активов и повысить нестабильность финансовых рынков.

По оценке МВФ, внутригосударственные риски могут замедлить экономический рост. Рост трудовой занятости может оказаться ниже прогнозируемого, особенно если рост зарплат превысит рост производительности. Это повредило бы международной конкурентоспособности, прибыльности предприятий в среднепродолжительной перспективе и способности выплаты кредитов.

Хотя нет признаков общего кредитного бума, а кредитные стандарты остаются строгими, выросло предоставление кредитов по недвижимости, а цены на недвижимость на представляющем центральную важность таллиннском рынке уверенно растут, даже несмотря на то, что показатели доступности недвижимости остаются стабильными. Как это, так и быстрый рост предложения на рынке бизнес-недвижимости делает банковский сектор более уязвимым в отношении исходящих из сектора недвижимости рисков.