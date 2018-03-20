"Мы уверены: соревнования в России будут честными и пройдут на славу"

Тюменский этап вызвал жаркие дискуссии и споры в мировом биатлонном сообществе. Однако российская сторона гарантировала не только безопасность самих спортсменов, но и договорилась с ВАДА о том, что все допинг пробы, сданные спортсменами, будут исследованы в европейских лабораториях - статус российской антидопинговой лаборатории не позволяет проводить такие исследования.

Шведский биатлонист Фредрик Линдстрем считает, что этап Кубка мира в Тюмени будет честным:

«Уверен, что все пройдет здорово. Я уже соревновался здесь один раз. Помню, что трасса была готова очень хорошо. Стадион здесь великолепный. Бойкот? Вы видите, что я здесь. Я думаю, что в Тюмени пройдут честные соревнования. Какими они и должны быть», – рассказал Линдстрем интервью изданию "Тюменская арена".

Предстоит стартовать на родной тюменской земле и словацкой биатлоностке Анастасии Кузьминой, которая именно дома может завоевать Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира: "Мы давно ждали, чтобы в Тюмени прошел финал Кубка мира. Очень хотелось пробежать на родной земле. Если спросите насчет того, в какой форме я подхожу к последнему этпау, то, думаю, сейчас каждый спортсмен замешкался бы и не смог точно ответить на этот вопрос. Сезон подходит к концу. Он был долгий и очень интенсивный. Накопилось ощущение большой усталости. Судя по последним гонкам, форма никуда не делась. Но как будет в стартах – посмотрим. Важно не растерять форму, справиться со стрельбой. Хочется подтверждения слов, что дома и стены помогают. Вообще, самое главное – порадовать болельщиков, подарить им бурю эмоций», – рассказала Кузьмина.

Тюменцы на этом этапе выступают и в составе азиатских биатлоннх команд , как например Анна Фролина из сборной Южной Кореи: «Будет очень приятно выступить на родной земле. Домой возвращаться всегда здорово. Тем более, финал Кубка мира – большой праздник. Если честно, даже немного страшновато – давно перед такой публикой не стартовала. Надеюсь, встретят меня доброжелательно. Хочется достойно закончить сезон. Отработать без ошибок, красиво и с удовольствием. Форма сейчас хорошая. Может быть, даже близкая к идеальной. Надеюсь, что все получится», – сказала Фролина.

Рад стартовать в России и лидер общего зачета. француз Мартен Фуркад, неоднократно заявлявший, что ни к каким бойкотам присоедняться не намерен. Для Фуркада на первом месте - спортивная честь: "«Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, что смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон. Я уверен, что в Тюмени пройдут великолепные соревнования.

Слухи о бойкоте не хочу комментировать. Думаю, что каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться».

Этап в Тюмени стартует в четверг мужским спринтом, а, пока, у атлетов есть свободное время и партнер Фуркада по сборной Кантен Фийон Майе нашел время, чтобы сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.