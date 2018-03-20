СМИ: британские дипломаты, объявленные персонами нон грата, могут покинуть Москву на следующей неделе

"Как ожидается, специальным рейсом на следующей неделе Россию покинут 23 дипломатических работника посольства Великобритании в Москве вместе с семьями", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Однако источник не исключил, что "в случае особых обстоятельств британские дипломаты с семьями могут покинуть Москву раньше запланированного" срока.

По предварительным данным, за британскими дипломатами в один из московских аэропортов прибудет специальный самолет.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.