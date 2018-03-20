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В Латвии начали проверку возможных банковских счетов дочерей Путина

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ФОТО: Scanpix

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) начала проверку возможных тайных счетов дочерей президента России Владимира Путина в банках Латвии, заявил в передаче LNT «900 секунд» начальник FKTK Петерс Путниньш.

По его словам, проверка может занять несколько недель, пишет Rus.TVNET.

«Здесь нельзя впадать в другую крайность. Если у человека нет ограничений, он имеет право открывать счет в латвийском банке, в том числе и дочери российского президента, если они не находятся в санкционных списках. Другое дело, если это происходит посредством каких-то компаний, есть некий тайный бизнес и другие вещи, не изученные с точки зрения легализации средств», - сказал Путниньш.

Ранее американский журнал «Mother Jones» опубликовал фрагменты из книги о вмешательстве России в выборы президента США, в которых упоминалось, что дочери президента России имеют в Латвии тайные банковские счета.

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