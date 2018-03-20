В Латвии начали проверку возможных банковских счетов дочерей Путина

«Здесь нельзя впадать в другую крайность. Если у человека нет ограничений, он имеет право открывать счет в латвийском банке, в том числе и дочери российского президента, если они не находятся в санкционных списках. Другое дело, если это происходит посредством каких-то компаний, есть некий тайный бизнес и другие вещи, не изученные с точки зрения легализации средств», - сказал Путниньш.