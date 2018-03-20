Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози

По данным издания, сейчас его допрашивают в полицейском участке в Нантерре.

Сообщается, что срок содержания под стражей может составить до 48 часов, после этого он может предстать перед представителями французской судебной власти, которые в свою очередь могут предъявить ему официальные обвинения.

Газета отмечает, что Саркози по этому делу допрашивают впервые.