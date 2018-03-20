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Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози

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ФОТО: AFP/Scanpix

Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу в рамках расследования о незаконном финансировании ливийской стороной его избирательной кампании перед президентскими выборами 2007 года, сообщает во вторник французская газета Le Monde.

По данным издания, сейчас его допрашивают в полицейском участке в Нантерре.

Сообщается, что срок содержания под стражей может составить до 48 часов, после этого он может предстать перед представителями французской судебной власти, которые в свою очередь могут предъявить ему официальные обвинения.

Газета отмечает, что Саркози по этому делу допрашивают впервые.

Весной 2013 года прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении экс-президента Франции, подозреваемого в незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Следствие основывается на нескольких обвинениях, в том числе по статьям "коррупция", "подделка документов" и "отмывание средств".

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