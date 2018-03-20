вторник, 20 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Важная новость для квартирных товариществ: что такое судебный компромисс с должником?

Важная новость для квартирных товариществ: что такое судебный компромисс с должником?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Зал суда. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Scanpix

На судебном заседании суд вынес предложение о прекращении долгового спора квартирного товарищества с должником путем нахождения компромисса. Что это значит?

«Согласно предложению суда, следует начать переговоры с должником, чтобы найти с ним общий язык, - пишет Маргус Саулеп, юрист Эстонского союза квартирных товариществ, в статье в свежем номере журнала Elamu. – Взыскание долга  может производиться, например, путем периодических частичных платежей».  

Если компромиссные переговоры окажутся успешными, стороны заключат судебный компромиссный договор, в котором укажут условия ликвидации задолженности, включая сроки оплаты. «Компромиссное соглашение следует отправить в суд для подтверждения. Суд подтверждает судебное компромиссное соглашение постановлением, которое направляется как истцу, так и ответчику. Обратите внимание:  если должник не выполняет указанные в постановлении суда компромиссные условия, квартирное товарищество может обратиться к судебному исполнителю и инициировать исполнительное производство», - объясняет он.

По словам Урмаса Марди, начальника юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ, проблема должников является одной из самых больших проблем в квартирных товариществах. Марди рекомендует начинать заниматься доложниками сразу, как только прекратятся платежи.

«Не стоит ждать, когда долг вырастет. Лучше начать активно искать возможности для компромисса, например, в виде оплаты задолженности по частям, - советует Марди.  - Существует золотое правило делопроизводства по взысканию долгов:  это – скорость. Чем дольше ведется делопроизводство, тем оно дороже обходится и тем проблемнее становится факт возврата денег. Важно также знать, что по новому Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах максимальная сумма долга, которую может востребовать квартирное товарищества с должника путем наложения на его собственность ипотеки, равна сумме задолженности за один хозяйственный год».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ