Важная новость для квартирных товариществ: что такое судебный компромисс с должником?

На судебном заседании суд вынес предложение о прекращении долгового спора квартирного товарищества с должником путем нахождения компромисса. Что это значит?
«Согласно предложению суда, следует начать переговоры с должником, чтобы найти с ним общий язык, - пишет Маргус Саулеп, юрист Эстонского союза квартирных товариществ, в статье в свежем номере журнала Elamu. – Взыскание долга может производиться, например, путем периодических частичных платежей».
Если компромиссные переговоры окажутся успешными, стороны заключат судебный компромиссный договор, в котором укажут условия ликвидации задолженности, включая сроки оплаты. «Компромиссное соглашение следует отправить в суд для подтверждения. Суд подтверждает судебное компромиссное соглашение постановлением, которое направляется как истцу, так и ответчику. Обратите внимание: если должник не выполняет указанные в постановлении суда компромиссные условия, квартирное товарищество может обратиться к судебному исполнителю и инициировать исполнительное производство», - объясняет он.
По словам Урмаса Марди, начальника юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ, проблема должников является одной из самых больших проблем в квартирных товариществах. Марди рекомендует начинать заниматься доложниками сразу, как только прекратятся платежи.
«Не стоит ждать, когда долг вырастет. Лучше начать активно искать возможности для компромисса, например, в виде оплаты задолженности по частям, - советует Марди. - Существует золотое правило делопроизводства по взысканию долгов: это – скорость. Чем дольше ведется делопроизводство, тем оно дороже обходится и тем проблемнее становится факт возврата денег. Важно также знать, что по новому Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах максимальная сумма долга, которую может востребовать квартирное товарищества с должника путем наложения на его собственность ипотеки, равна сумме задолженности за один хозяйственный год».