Важная новость для квартирных товариществ: что такое судебный компромисс с должником?

«Согласно предложению суда, следует начать переговоры с должником, чтобы найти с ним общий язык, - пишет Маргус Саулеп, юрист Эстонского союза квартирных товариществ, в статье в свежем номере журнала Elamu. – Взыскание долга может производиться, например, путем периодических частичных платежей».

Если компромиссные переговоры окажутся успешными, стороны заключат судебный компромиссный договор, в котором укажут условия ликвидации задолженности, включая сроки оплаты. «Компромиссное соглашение следует отправить в суд для подтверждения. Суд подтверждает судебное компромиссное соглашение постановлением, которое направляется как истцу, так и ответчику. Обратите внимание: если должник не выполняет указанные в постановлении суда компромиссные условия, квартирное товарищество может обратиться к судебному исполнителю и инициировать исполнительное производство», - объясняет он.

По словам Урмаса Марди, начальника юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ, проблема должников является одной из самых больших проблем в квартирных товариществах. Марди рекомендует начинать заниматься доложниками сразу, как только прекратятся платежи.