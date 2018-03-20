В Пыхья-Таллинне отремонтируют одну из самых ухабистых улиц
20 марта 2018 г., 10:22
В понедельник, 26 марта, между улицей Теэстузе и домом номер 18 по улице Валгевазе начнется восстановительный ремонт, во время которого обычное движение транспорта будет прервано, но сохранится возможность подъезда к домам для местных жителей, пишет rus.err.ee.
В ходе ремонта будут обновлено асфальтовое покрытие, заменен поломанный тротуар, приведены в порядок канализационные колодцы и добавлены решетчатые стоки ливневой канализации, реконструкции подвергнутся подводы водопроводных и канализационных сетей к участкам недвижимости, передает Раэпресс.
Общая стоимость работ 208 тысяч евро.
Срок окончания - 30 мая.