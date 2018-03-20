В Пыхья-Таллинне отремонтируют одну из самых ухабистых улиц

В понедельник, 26 марта, между улицей Теэстузе и домом номер 18 по улице Валгевазе начнется восстановительный ремонт, во время которого обычное движение транспорта будет прервано, но сохранится возможность подъезда к домам для местных жителей, пишет rus.err.ee.