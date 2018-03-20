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В Пыхья-Таллинне отремонтируют одну из самых ухабистых улиц

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Выбоины. Иллюстративное фото.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В понедельник, 26 марта, между улицей Теэстузе и домом номер 18 по улице Валгевазе начнется восстановительный ремонт, во время которого обычное движение транспорта будет прервано, но сохранится возможность подъезда к домам для местных жителей, пишет rus.err.ee.

В ходе ремонта будут обновлено асфальтовое покрытие, заменен поломанный тротуар, приведены в порядок канализационные колодцы и добавлены решетчатые стоки ливневой канализации, реконструкции подвергнутся подводы водопроводных и канализационных сетей к участкам недвижимости, передает Раэпресс. 

Общая стоимость работ 208 тысяч евро. 

Срок окончания -  30 мая.

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