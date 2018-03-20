Галерея, видео и виртуальный тур: наконец-то продается заброшенное историческое здание!

Много лет находящаяся в запустении мыза в центре Вильянди ждет владельца, имеющего не только толстый кошелек, но и золотые руки, пишет Kodu.
Это гордое здание площадью 1220,7 м² и стоящее на участке площадью 3559 м2, построено в 1880 году рижским архитектором Робертом Пфлугом, носило немецкое название замок Феллин - Schloss Fellin и находилось во владении баронов Унгерн-Штернбергов.
Для тех, кто, бывая в Вильянди, не обращал внимание на большой дом со следами былой красоты, уточним, что мыза находится в замковом парке, рядом с развалинами орденского замка, подвесным мостиком, театром "Угала" и новой певческой эстрадой.
Замок построен из красного кирпича, главный вход обрамлен верандой с красивым деревянным декором. Здание входит в охранную зону старой части Вильянди и является архитектурным памятником. Однако в 2006 году выдано разрешение на его реконструкцию.
О подробностях сделки можно узнать ЗДЕСЬ.
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