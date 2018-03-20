Марк Цукерберг за один день потерял шесть миллиардов долларов

Несмотря на эту потерю, Цукерберг сохранил четвертое место в рейтинге богатейших людей мира - у него осталось 68,5 миллиарда долларов. Богаче Цукерберга только владелец Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Дело Cambridge Analytica

На выходных Facebook обвинил компанию Cambridge Analytica, занимающуюся анализом данных, в хищении личной информации более 50 млн пользователей социальной сети, что стало одной из крупнейших утечек в ее истории. В 2016 году компания сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, в частности, с его экс-главой Стивеном Бэнноном. Утечка личных данных пользователей позволила ей разработать технологии для кампании Трампа, пишут СМИ. Прокуратура штата Массачусетс начала расследование по делу Cambridge Analytica.