Норвежский журналист призвал не транслировать Кубок мира в Тюмени из-за допинговых скандалов

«После того как норвежские биатлонисты решили поехать на финал Кубка мира в Россию, вызов ложится на других участников этого популярного вида спорта. Например, на телеканал NRK.

Международные биатлонные соревнования на этом канале могут собирать долю больше 65 %. Это очень высокий показатель. Если NRK откажется показывать Кубок мира в России из-за отсутствия в стране допинг-контроля, это будет весомый вклад в изменение антидопинговой культуры в биатлоне.

Немецкие телеканалы ARD и ZDF отказывались показывать велогонки после допинговых скандалов. Этот бойкот помог изменить допинговую культуру велоспорта.

Государственный канал NRK покупкой телеправ помог биатлону развиваться. И это справедливо, если сейчас телеканал проявил бы социальную ответственность за культуру зимних видов спорта.

Разве использование государственного финансирования не включает в себя озабоченность культурой этого вида спорта? Разве NRK не хочет продвигать честный спорт? Сейчас NRK должен принять ответственность, чтобы сделать биатлон чище", — цитирует Сатера Dagbladet.

Руководство телеканала NRK сообщило, что не собирается бойкотировать показ биатлонных гонок 9-го этапа Кубка мира, который пройдёт в Тюмени на этой неделе, сообщает Dagbladet.