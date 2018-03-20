СМИ: "Газпрому" не обойтись без заключения нового контракта на транзит газа через Украину

К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, "Газпром" сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров.

Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно, пишет газета "Коммерсант" . В "Газпроме" отказались прокомментировать это сообщение.

Основная проблема в том, что газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода Nord Stream 2 по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года, рассказали изданию в компании Gascade, владеющей 50,5% в проекте.

"Северный поток-2"проектной мощностью 55 млрд кубометров в год, согласно неоднократным заявлениям "Газпрома", планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако к этому времени будет построена только первая из двух ниток Eugal.

Это даст возможность транспортировать 9,9 млрд кубометров из Лубмина, где выйдет на сушу Nord Stream 2, в Восточную Германию (зона Gaspool), а также еще 21 млрд кубометров до границы с Чехией в Дойчендорфе.

Еще примерно 2,7 млрд кубометров "Газпром" сможет дополнительно транспортировать в направлении Нидерландов по существующему газопроводу Nel. Таким образом, в 2020 году российский концерн сможет использовать не более 34 млрд кубометров мощности Nord Stream 2. Полностью загрузить трубу монополия сможет только при вводе второй нитки Eugal.