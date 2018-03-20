СМИ: "Газпрому" не обойтись без заключения нового контракта на транзит газа через Украину

"Газпром" в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, так как наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока-2", пишет Newsru.com.
К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, "Газпром" сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров.
Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно, пишет газета "Коммерсант". В "Газпроме" отказались прокомментировать это сообщение.
Основная проблема в том, что газопровод Eugal, который должен стать продолжением газопровода Nord Stream 2 по территории Германии, будет полностью построен только к концу 2020 года, рассказали изданию в компании Gascade, владеющей 50,5% в проекте.
"Северный поток-2"проектной мощностью 55 млрд кубометров в год, согласно неоднократным заявлениям "Газпрома", планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако к этому времени будет построена только первая из двух ниток Eugal.
Это даст возможность транспортировать 9,9 млрд кубометров из Лубмина, где выйдет на сушу Nord Stream 2, в Восточную Германию (зона Gaspool), а также еще 21 млрд кубометров до границы с Чехией в Дойчендорфе.
Еще примерно 2,7 млрд кубометров "Газпром" сможет дополнительно транспортировать в направлении Нидерландов по существующему газопроводу Nel. Таким образом, в 2020 году российский концерн сможет использовать не более 34 млрд кубометров мощности Nord Stream 2. Полностью загрузить трубу монополия сможет только при вводе второй нитки Eugal.
Ранее исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявлял, что рассчитывает получить все разрешения и приступить к строительству газопровода "Северный поток-2" в 2018 году.