Редкий случай: в Эстонии выставлен на продажу целый остров

В Саареском уезде поступил в продажу остров, находящийся на юго-востоке побережья Сааремаа, в заливе Саастна. Этот объект недвижимости имеет площадь 7,6 гектаров.

Большая часть острова покрыта высокими зарослями можжевельника. Есть там и красивый сосновый лес.

ФОТО: KV.EE

Когда уровень воды невысок, до острова можно добраться даже пешком. Рядом находятся другие небольшие островки, так что картина вполне себе идиллическая.

В паре сотен метров от побережья находится обширный участок площадью 0,42 гектара, окруженный типичной островной низкой каменной оградой - так называемым каменным садом и заросший можжевельником. Здесь, где когда-то был расположен хутор, можно построить новый дом и баню.

ФОТО: KV.EE