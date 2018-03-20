Редкий случай: в Эстонии выставлен на продажу целый остров

Когда мы видим новости о продаже островов, они обычно касаются зарубежной собственности. Портал Kodu нашел информацию о продаже острова в Эстонии.
В Саареском уезде поступил в продажу остров, находящийся на юго-востоке побережья Сааремаа, в заливе Саастна. Этот объект недвижимости имеет площадь 7,6 гектаров.
Большая часть острова покрыта высокими зарослями можжевельника. Есть там и красивый сосновый лес.
Когда уровень воды невысок, до острова можно добраться даже пешком. Рядом находятся другие небольшие островки, так что картина вполне себе идиллическая.
В паре сотен метров от побережья находится обширный участок площадью 0,42 гектара, окруженный типичной островной низкой каменной оградой - так называемым каменным садом и заросший можжевельником. Здесь, где когда-то был расположен хутор, можно построить новый дом и баню.
Безусловно, это редкое предложение. Подробности смотрите SIIT!