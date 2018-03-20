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Редкий случай: в Эстонии выставлен на продажу целый остров

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ФОТО: KV.EE

Когда мы видим новости о продаже островов, они обычно касаются зарубежной собственности. Портал Kodu нашел информацию о продаже острова в Эстонии. 

В Саареском уезде поступил в продажу остров, находящийся на юго-востоке побережья Сааремаа, в заливе Саастна. Этот объект недвижимости имеет площадь 7,6 гектаров.

Большая часть острова покрыта высокими зарослями можжевельника. Есть там и красивый сосновый лес. 

ФОТО: KV.EE

Когда уровень воды невысок, до острова можно добраться даже пешком. Рядом находятся другие небольшие островки, так что картина вполне себе идиллическая. 

В паре сотен метров от побережья находится обширный участок площадью 0,42 гектара, окруженный типичной островной низкой каменной оградой - так называемым каменным садом и заросший можжевельником. Здесь, где когда-то был расположен хутор, можно построить новый дом и баню. 

ФОТО: KV.EE

Безусловно, это редкое предложение. Подробности смотрите SIIT! 

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