Футболист чуть не лишился жизни на футбольном поле

Даббур не приходил в себя в течении четырех минут, а позже был унесен с поля и отправлен в больницу. Как сообщает Bild, состояние игрока стабильное и его жизни ничего не угрожает, однако в ближайших матчах израильский футболист пока не сможет выходить на поле.