Футболист чуть не лишился жизни на футбольном поле
20 марта 2018 г., 12:15
Нападающий "Зальцбург" Мунас Даббур потерял сознание после того, как столкнулся с защитником Штефаном Штанглем, в матче чемпионата Австрии против "Аустрии" (5:0).
Даббур не приходил в себя в течении четырех минут, а позже был унесен с поля и отправлен в больницу. Как сообщает Bild, состояние игрока стабильное и его жизни ничего не угрожает, однако в ближайших матчах израильский футболист пока не сможет выходить на поле.
В текущем сезоне чемпионата Австрии Мунас Даббур провел в 24 матча и забил 16 мячей, являясь лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.