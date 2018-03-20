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Футболист чуть не лишился жизни на футбольном поле

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ФОТО: Revierfoto/imago/Revierfoto

Нападающий "Зальцбург" Мунас Даббур потерял сознание после того, как столкнулся с защитником Штефаном Штанглем, в матче чемпионата Австрии против "Аустрии" (5:0).

Даббур не приходил в себя в течении четырех минут, а позже был унесен с поля и отправлен в больницу. Как сообщает Bild, состояние игрока стабильное и его жизни ничего не угрожает, однако в ближайших матчах израильский футболист пока не сможет выходить на поле.

В текущем сезоне чемпионата Австрии Мунас Даббур провел в 24 матча и забил 16 мячей, являясь лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.

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