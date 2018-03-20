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  • Подготовка к «Тотальному диктанту»: первое бесплатное занятие «Русский по субботам» пройдет в конце марта

Подготовка к «Тотальному диктанту»: первое бесплатное занятие «Русский по субботам» пройдет в конце марта

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"Тотальный диктант" в Таллинне.

ФОТО: Раэпресс

Курсы, призванные помочь в подготовке к «Тотальному диктанту», начнутся в Таллиннском университете уже в ближайшую субботу. Предварительная регистрация не требуется, передает Раэпресс.

«В программу бесплатных курсов "Русский по субботам" включены правила правописания, повторение которых увеличит шанс получить положительную оценку за диктант. Занятия пройдут в Таллиннском университете 24 и 31 марта, а также 7 апреля. Как показал опыт предыдущих лет, "Русский по субботам" пользуется большой популярностью среди горожан и получает самые положительные отклики», – сказал глава оргкомитета акции и председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт.

«Русский по субботам» традиционно проходит в аудиториях Таллиннского университета (Нарвское шоссе, 29) под руководством Наталии Чуйкиной, лектора Гуманитарного института Таллиннского университета.

Курсы бесплатные и открыты для всех желающих, предварительная регистрация не требуется. Все занятия состоятся в Auditorium Maximum (А-002). Начало в 11 часов.

Регистрация на участие в «Тотальном диктанте», который состоится 14 апреля, начнется 4 апреля на сайте.

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