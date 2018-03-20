А во лбу звезда горит

Сцена вторая. Мы идем с эстонскими коллегами по Вильнюсу, они замечают, что с некоего архитектурного сооружения явно убрана советская символика. «Зачем было ее убирать? В Таллинне же на зданиях сохранилась - и ничего», - говорит эстонская коллега. Мы соглашаемся и идем дальше.

Через несколько дней эстонская пресса со смаком полоскала директора эстонской гимназии Хендрика Агура, который посмел организовать концерт советской эстрадной музыки и использовал в рекламе советскую символику. По нему оттоптались все патриоты, которым было не лень.

Теперь же мы – а Postimees - это и мы в том числе - совершенно случайно обозначили звездой с серпом и молотом всех представителей национальных меньшинств. Извинились – хорошо, спасибо, это правильно. И изнутри организации абсолютно понятно, что «никто ничего не имел в виду, просто надо было чем-то проиллюстрировать». Но…

Нет, лично меня это не обижает от слова «совсем». Скорее, вызывает опять-таки иронию. Если бы у меня сохранился пионерский галстук, я бы пришла в нем на сегодняшнюю летучку. И мне приходилось видеть эстонцев, весело резвящихся в таких же красных галстуках спустя двадцать с лишним лет восстановленной независимости: многие ведь склонны к ностальгии по прошлому, даже если завтра будут говорить о недопустимости советской символики.

Примечательно, что красная звезда в инфографике Postimees задела на этот раз многих представителей национальных меньшинств. Наверное, те 94% проживающих в Эстонии граждан России, проголосовавших на днях за Прежнева, тоже были искренне возмущены. Хотя как совмещается в одной голове представление о “крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века” с готовностью обидеться на серп и молот - само по себе вопрос.

Проблема не в этом. Проблема в отношении – которое прорывается наружу в виде каких-то бессознательных поступков, как только утрачивается контроль. Ну да, с точки зрения эстонцев, наверное, мы совки. Даже если при этом мои эстонские коллеги больше склонны ностальгировать по советской армии, чем я по пионеротряду. Даже если у меня во френдленте есть эстонцы, одобрительно замечающие, как славно, что теперь “Артек” приведен в порядок, в то время как у меня это не вызывает подобных эмоций. Даже если некоторые бывшие “красные профессора” из эстонцев теперь вынуждены всячески демонстрировать свою благонадежность (не говоря о тех бывших преподавателях истории КПСС из числа нацменьшинств, которые имеют наглость публично выражать возмущение в связи с тем, что их “заклеймили” серпом и молотом).

Не новость, что почва межнационального конфликта щедро унавожена политиками и журналистами – и нами в том числе. Настолько щедро, что практически любой идеологический конфликт склонен восприниматься именно как межнациональный.