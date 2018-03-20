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  • Парни с улиц: представлена гостевая форма сборной России на домашнем Чемпионате мира

Парни с улиц: представлена гостевая форма сборной России на домашнем Чемпионате мира

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ФОТО: ANATOLY MEDVED/SIPA/ANATOLY MEDVED/SIPA

Сборная России по футболу перед домашним чемпионатом мира по футболу представила новый гостевой комплект формы.

Экипировку в официальном Instagram команды представили Алексей Миранчук, Федор Смолов и Антон Швец.

Форма выполнена в белом цвете, на ней изображен герб России и логотип технического спонсора сборной компании Adidas.

"Вдохновлена (форма) стилем улиц. Наша новая гостевая форма", говорится в сообщении РФС.

Основной комплект формы россиян выполнен в красно-белых тонах. Раскраска футболок очень похожа на форму сборной СССР на Олимпийских играх 1988 года в Южной Корее, на которых советская команда взяла золото.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу сборная России проведет в марте два контрольных матча. 23 марта в московских "Лужниках" россияне сыграют с бразильцами, 27 марта в Санкт-Петербурге - со сборной Франции.

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