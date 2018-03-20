Парни с улиц: представлена гостевая форма сборной России на домашнем Чемпионате мира

Сборная России по футболу перед домашним чемпионатом мира по футболу представила новый гостевой комплект формы.
Экипировку в официальном Instagram команды представили Алексей Миранчук, Федор Смолов и Антон Швец.
Форма выполнена в белом цвете, на ней изображен герб России и логотип технического спонсора сборной компании Adidas.
"Вдохновлена (форма) стилем улиц. Наша новая гостевая форма", говорится в сообщении РФС.
Основной комплект формы россиян выполнен в красно-белых тонах. Раскраска футболок очень похожа на форму сборной СССР на Олимпийских играх 1988 года в Южной Корее, на которых советская команда взяла золото.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу сборная России проведет в марте два контрольных матча. 23 марта в московских "Лужниках" россияне сыграют с бразильцами, 27 марта в Санкт-Петербурге - со сборной Франции.