Парни с улиц: представлена гостевая форма сборной России на домашнем Чемпионате мира

Экипировку в официальном Instagram команды представили Алексей Миранчук, Федор Смолов и Антон Швец.

Форма выполнена в белом цвете, на ней изображен герб России и логотип технического спонсора сборной компании Adidas.

"Вдохновлена (форма) стилем улиц. Наша новая гостевая форма", говорится в сообщении РФС.

Основной комплект формы россиян выполнен в красно-белых тонах. Раскраска футболок очень похожа на форму сборной СССР на Олимпийских играх 1988 года в Южной Корее, на которых советская команда взяла золото.