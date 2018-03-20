Компания Nordecon построит в Птичьей деревне новый четырехэтажный жилой дом

Здание с 21 квартирой состоит из четырех этажей, на цокольном этаже располагается гараж, а большая часть квартир – двух-трехкомнатные. Дом относится к классу энергоэффективности B. Сдача объекта по адресу Нымме-теэ, 97 запланирована на март 2019-го года.

По словам Андо Воогма, с точки зрения логистики, дом расположен очень выгодно: «Нымме-теэ и Таммсааре-теэ обеспечивают хорошее автобусное сообщение с центром города и другими районами. По Таммсааре-теэ также можно быстро добраться за пределы города почти в любую сторону».

Современное здание спроектировал архитектор Индрек Някк. В доме будут также просторные террасы, балконы, кладовки и лифт, а в некоторых квартирах - бани. Планировка двора создавалась с учетом желания жителей наслаждаться природой в уединенной обстановке. Продуманное озеленение, игровые зоны для детей с качелями и песочницами, скамейки и освещение позволят гулять в парке, не выходя за пределы двора.