Компания Nordecon построит в Птичьей деревне новый четырехэтажный жилой дом

«Дом построят на границе Лиллекюла и Тонди, и он идеально впишется в спокойный и зеленый район», - рассказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. Этот квартал носит неофициальное название Линнукюла, потому что улицы, на которых расположены малоэтажные здания, названы в честь птиц.
Здание с 21 квартирой состоит из четырех этажей, на цокольном этаже располагается гараж, а большая часть квартир – двух-трехкомнатные. Дом относится к классу энергоэффективности B. Сдача объекта по адресу Нымме-теэ, 97 запланирована на март 2019-го года.
По словам Андо Воогма, с точки зрения логистики, дом расположен очень выгодно: «Нымме-теэ и Таммсааре-теэ обеспечивают хорошее автобусное сообщение с центром города и другими районами. По Таммсааре-теэ также можно быстро добраться за пределы города почти в любую сторону».
Современное здание спроектировал архитектор Индрек Някк. В доме будут также просторные террасы, балконы, кладовки и лифт, а в некоторых квартирах - бани. Планировка двора создавалась с учетом желания жителей наслаждаться природой в уединенной обстановке. Продуманное озеленение, игровые зоны для детей с качелями и песочницами, скамейки и освещение позволят гулять в парке, не выходя за пределы двора.
4-этажный дом построят на бетонном фундаменте, а крытую парковку расположат на цокольном этаже. В доме насчитывается 21 квартира, в основном, двухкомнатные и трехкомнатные, в некоторых квартирах есть сауна. Здание построят в соответствии с требованиями к классу энергоэффективности B, что обеспечит низкие коммунальные платежи и длительный срок эксплуатации.