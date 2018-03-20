Фото: недорогие квартиры встречаются даже в Старом городе

Если уж так хочется жить в Старом городе, не обязательно тратить миллион евро. Можно найти жилье значительно дешевле, пишет портал Kodu.
На тихой улице Кооли в Старом городе продаются вместе или по отдельности две квартиры с отдельным входом. Общая площадь двух квартир - 94,3 м2.
На первом этаже располагается однокомнатная квартира площадью 34,8 м2, состоящая из просторной гостиной, кухни, коридора, душевой и туалета.
На втором этаже располагается двухкомнатная квартира площадью 59,5 м2 в состав которой входят светлая гостиная с камином, кухня-столовая, коридор, ванная, отдельный туалет и чулан, из которого имеется отдельный выход на чердак.
Жилые помещения идеально подходят как для постоянного проживания, так и для для сдачи в аренду.
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