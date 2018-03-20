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Фото: недорогие квартиры встречаются даже в Старом городе

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ФОТО: KV.EE

Если уж так хочется жить в Старом городе, не обязательно тратить миллион евро. Можно найти жилье значительно дешевле, пишет портал Kodu.

На тихой улице Кооли в Старом городе  продаются вместе или по отдельности две квартиры с отдельным входом. Общая площадь двух квартир -  94,3 м2. 

На первом этаже располагается однокомнатная квартира площадью 34,8 м2, состоящая из просторной гостиной, кухни, коридора, душевой и туалета. 

ФОТО: KV.EE

На втором этаже располагается двухкомнатная квартира площадью 59,5 м2 в состав которой входят светлая гостиная с камином, кухня-столовая, коридор, ванная, отдельный туалет и чулан, из которого имеется отдельный выход на чердак. 

ФОТО: KV.EE

Жилые помещения идеально подходят как для постоянного проживания, так и для для сдачи в аренду. 

ФОТО: KV.EE

Другие фотографии и информация о ценах находятся ЗДЕСЬ

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