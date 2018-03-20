вторник, 20 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Водители ошибочно считают, что кленовый лист не является обязательным

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Margus Ansu

По какой-то причине среди многих водителей бытует мнение, что значок начинающего водителя — кленовый лист — является необязательным, хотя подобная поправка к закону не вступала в силу, пишет портал Geenius.

Как в 2014, так и 2016 году в СМИ появлялась информация о том, что использование кленового листа станет необязательным. Вероятно, по этой причине многие водители по сей день не знают — надо ли вешать листы на автомобиль или нет.

В части четвертой статьи 95-ой Закона о дорожном движении сказано, что на автомобиле, за рулем которого находится водитель с ограниченным правом управления, спереди и сзади на хорошо видном месте должны быть прикреплены опознавательные знаки начинающего водителя.

По мнению дорожного эксперта Виллу Ване, ошибочное мнение о том, что кленовый лист является необязательным, могло сложиться у водителей на основании информации, полученной в СМИ.

Несколько лет назад законодатели действительно подумывали об отмене кленового листа для начинающих водителей, но поправки к закону так и не были приняты.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ