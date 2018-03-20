Водители ошибочно считают, что кленовый лист не является обязательным

Как в 2014, так и 2016 году в СМИ появлялась информация о том, что использование кленового листа станет необязательным. Вероятно, по этой причине многие водители по сей день не знают — надо ли вешать листы на автомобиль или нет.

В части четвертой статьи 95-ой Закона о дорожном движении сказано, что на автомобиле, за рулем которого находится водитель с ограниченным правом управления, спереди и сзади на хорошо видном месте должны быть прикреплены опознавательные знаки начинающего водителя.

По мнению дорожного эксперта Виллу Ване, ошибочное мнение о том, что кленовый лист является необязательным, могло сложиться у водителей на основании информации, полученной в СМИ.