Что происходит? Сотни мобильных номеров покинули сеть Elisa

В сеть Telia Eesti AS в феврале добавилось 409 номеров, а в сеть Tele2 Eesti AS - 206 номеров.

Всего в феврале сеть сменили 6212 номеров, из них 6026 были мобильными, а 186 стационарными.

В феврале было аннулировано 7698 заявлений о переводе номера, в том числе 7652 заявления о номерах мобильных телефонов и 46 — о номерах стационарных телефонов.

Число сменивших сеть номеров отражает переход реальных номеров стационарных и мобильных телефонов от одного предприятия связи к другому. Число перешедших номеров не связано напрямую с общим числом подключившихся или покинувших предприятие клиентов, поскольку у одного клиента может быть несколько номеров, но всего один договор о подключении.