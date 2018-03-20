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  • Что происходит? Сотни мобильных номеров покинули сеть Elisa

Что происходит? Сотни мобильных номеров покинули сеть Elisa

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Логотип Elisa.

ФОТО: Tairo Lutter

По статистике департамента технического надзора (TJA), единственным оператором мобильной связи, лишившимся номеров в феврале, был Elisa Eesti AS, из сети которого вышло 615 номеров.

В сеть Telia Eesti AS в феврале добавилось 409 номеров, а в сеть Tele2 Eesti AS - 206 номеров.

Всего в феврале сеть сменили 6212 номеров, из них 6026 были мобильными, а 186 стационарными.

В феврале было аннулировано 7698 заявлений о переводе номера, в том числе 7652 заявления о номерах мобильных телефонов и 46 — о номерах стационарных телефонов.

Число сменивших сеть номеров отражает переход реальных номеров стационарных и мобильных телефонов от одного предприятия связи к другому. Число перешедших номеров не связано напрямую с общим числом подключившихся или покинувших предприятие клиентов, поскольку у одного клиента может быть несколько номеров, но всего один договор о подключении.

Кроме того, статистика не отражает изменений в общем числе клиентов предприятий связи, обусловленные пользованием разговорными картами, заключением новых и расторжением старых договоров.

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