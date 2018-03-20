Эдвард Лукас: Кремль близок к победе в новой холодной войне еще до того, как она успела по-настоящему начаться

В других регионах волна российских денег, пропаганды, запугиваний и прочих ядовитых приемов свергает государства, партии и институты подобно костяшкам домино. Путин был настоящим победителем выборов в Италии, где обе успешные коалиции не скрывают своего прокремлевского настроя. Пророссийский кандидат Милош Земан недавно выиграл выборы президента в Чехии. Венгрия уже у России в кармане, а Австрия под руководством дружащего с Кремлем крайне правового правительства движется в том же направлении. Российская разведка даже использовала насчитывающие десятилетия разногласия по поводу истории между Польшей и Украиной, чтобы нарушить бывшие некогда близкими и стратегически крайне важными связи между двумя крупнейшими прозападными странами.

Это наступление особенно заметно на Западных Балканах, где Россия поддерживает сербских националистов в Боснии и вливает средства в политику и СМИ Сербии. В абсурдном споре между Грецией и Македонией о названии бывшей югославской республики Россия поддерживает самые радикальные и неуступчивые силы с обеих сторон. В результате приостановилось расширение НАТО и ЕС - лучший путь к стабильности в бывшей Югославии.

Путин может планировать свои следующие шаги, зная, что доверие к Западу рушится. Не только Великобритания, но и вся международная система не сумела ответить на наглый и убийственный вызов. Результаты будут особенно мрачными для небольших государств на границах России, которые сильнее всего полагаются на коллективную безопасность. Что произойдет, если Кремль после Солсбери решит повторить свою выходку в Балтийских странах? При нынешнем положении дел ответ Запада ограничился бы тем, что он в очередной раз взмахнул бы рукой и попытался прищемить России пальцы.

Внешнеполитические приключения не решают реальных проблем России: плохо действующая публичная администрация, снижение стандартов образования, экономический застой, технологическое отставание, сокращение и старение населения. В то же время они служат двум важным целям. Они отвлекают внимание дома и снижают способность зарубежного мира сдерживать кремлевских клептократов. Путин может игнорировать международные стандарты прав человека в России так же, как он может нарушать международное право за границей.

Цель никогда не заключалась в уничтожении Запада, но в его ослаблении до той точки, где он более не угрожал бы режиму в России. Отступила перспектива пользующегося иностранной поддержкой демократического восстания против авторитарности и некомпетентности, которого так боялись. Западные страны едва способны защитить себя от российской подрывной деятельности, не говоря о том, чтобы бросать Кремлю вызов на его собственном поле. Путин пользуется все большей свободой и в том, что касается применения политической, экономической и военной силы по соседству с Россией и вдали от нее. Кремль близок к победе в новой холодной войне еще до того, как она успела по-настоящему начаться.

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).