Половина заявлений о разбойных нападениях может быть выдумкой

По оценке полиции, половина заявлений о разбойных нападениях в Таллинне и Харьюмаа может быть выдумкой жалобщиков. Это могло бы быть шуткой, если бы не приносило полиции необоснованную перегрузку и не угрожало самим заявителям уголовными последствиями, пишет Postimees.
«Просто доля ложных жалоб среди заявлений о разбойных нападениях стала слишком большой», - сказал ведущий следователь группы по расследованию грабежей и разбойных нападений Пыхьяской префектуры Хиско Варес.
Он входит в команду, которая каждую неделю смотрит в глаза какой-нибудь жертве нападения. Среди потерпевших бывают как иностранные туристы, состоятельные матери семейств из Виймси, так и несовершеннолетние хулиганы из Ласнамяэ. Чаще, чем стражам порядка хотелось бы, после того, как они сведут концы с концами, высняется, что потерпевший им просто соврал и уголовное дело нужно возбуждать скорее против него самого.
Как всегда, дело в деньгах. У людей появляется все больше умной техники. Если прибор потеряют в ходе какой-нибудь пьянки, человеку становится не только жалко, но и стыдно самому отвечать за случившееся. Чтобы как-то это смягчить, кое-кто решает обмануть как страховку, так и полицию, соврав о некоторых деталях случившегося, или вообще придумав разбойное нападение, которого не было.
Варес делит обманщиков на четыре типа. Иностранцы и работающие за рубежом эстонцы подают в полицию ложные заявления о разбоях, чтобы покрыть ущерб от потерянных телефонов, потраченных денег или иного имущества. Поскольку имущество застраховано за границей или имеет туристическую страховку, расходы возмещаются. Именно поэтому иностранцы стремятся вписать в заявление об ущербе иное ценное имущество – например, фотоаппарат, - которого с собой вообще не было.
Второй тип лжезаявителей – прежде всего, жители Эстонии, - использует сюжеты разбойных нападений в надежде, что полиция будет искать телефон основательнее и ценное имущество с большей вероятностью будет возвращено им.
Сама по себе компания – это молодые люди, которые, потеряв телефон, рассказывают дома родителям истории о нападениях. В ходе следствия выясняется, что в действительности подросток отдал телефон какому-то дилеру в качестве оплаты за наркотики, или просто потерял его.
Малообеспеченные люди чаще всего прибегают к обвинениям в нападениях по старой вере, что вместо потерянного документа они смогут таким образом получить новый бесплатно, или за полцены.
Если разбоя не было, то, что же произошло? «Главное – это то, что они были в состоянии опьянения. По условиям страховки, нельзя быть пьяным, хотя в этих случаях они были в стельку»,- говорит Варес. Если причиной потери имущества было разбойное нападение, страховки, как правило, не применяют самоответственность страхуемого, или она оказывается значительно меньше обычного.
По словам Вареса, его огорчает, что хотя перед тем, как принять заявление, потерпевшего в полиции два-три раза предупреждают об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, не многих это заставляет передумать.
Одним из самых жестких примеров того, как ложное заявление может сломать жизни, был случай 24-летнего Карли. Курсант последнего курса Академии внутренних дел заявил в феврале 2017 года в полиции, что незнакомый ему мужчина выхватил у него на улице Уус-Татари в Таллинне телефон Apple iPhone 7, стоимостью в 759 евро, и убежал.
Когда у сотрудников полиции возникли подозрения, Карл признался, что потерял телефон, когда около четырех часов утра возвращался домой из ночного клуба. Молодой мужчина соврал, надеясь, что полиция быстрее найдет его телефон, а еще, подать заявление в полицию было нужно для того, чтобы обратиться в страховку.
В ходе общего производства суд приговор Карла у шести месяцам лишения свободы условно с годичным испытательным сроком. Заодно эта история и уголовное наказание поставили точку на его планах поступить на государственную службу.
Как полицейские выявляют лгунов? «Прежде всего, это - внутреннее чутье. Оно возникает со временем, ты читаешь жалобы, общаешься с людьми. Когда начинает собирать доказательства и они вообще не сходятся с показаниями потерпевшего, то возникает уверенность», - сказал Варес. Такое расследование оказывается тяжелым, поскольку многие начинают еще больше выкручиваться и придумывают все новые легенды.
Обман не стоит того
Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм говорит, что в их работе примерно половина заявлений о разбойных нападениях в действительности оказываются ложными.
По его словам, у проблемы есть две стороны. Во-первых, работая с ложными заявлениями, полицейские должны выполнять полтора объема работы. Сначала нужно доказать ложь по сути, а после этого отдать жалобщика под суд. Все это съедает ресурсы, которые могли бы использовать для расследования реальных нарушений.
«Конечно, определенные расследования проводились бы быстрее, если бы такого не было. Житель Эстонии хочет безопасной среды, но некоторые люди саботируют это, подавая лжезаявления», - сказал Кумм.
Во-вторых, люди не понимают, как уголовное наказание может повлиять на их жизнь: «Есть те, кто хочет отправиться в страну, где нужна виза, на работу, и в какой-то момент обнаруживают, что двери перед ним закрыты, поскольку ни одна страна не хочет пускать к себе людей с судимостями».
Если вы подали ложное заявление, от наказания не спасет и побег за границу. Например, по просьбе Эстонии в международный розыск сейчас объявлен финн, который соврал нашим полицейским, но отказался явиться в суд в Эстонии: «Если его задержат во время поездки за границу, его ожидает высылка в Эстонию, он приедет сюда, и его будет ждать суд – он получит реальное тюремное заключение».
Представители всех слоев общества
По словам помощника прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Руты Раммо, обычно вранье не связано с тем, как много у человека имущества: «Общих признаков нет. Дававшие показания имели совершенно разный уровень образования и обеспеченности. Есть и такие, у которых вообще нет никаких материальных трудностей».
Закон разделяет ложные жалобы и ложные показания. Ложная жалоба – это если полиции врут о конкретном или определяемом человеке. Большая часть ошибшихся врет об обстоятельствах, то есть дает ложные показания. Это делают, например, в надежде на получение большей компенсации.
По словам Раммо, ложная жалоба подается умышленно, когда потерпевший поначалу описывает полиции преступление и тех, кто его совершил, но позже начинает говорить, что он не помнит больше никаких обстоятельств. Подавшему ложную жалобу суд может назначить денежное взыскание или условное тюремное заключение – оба за повторные деяния.
«Подача ложной жалобы – это преступление, и Государственная прокуратура говорит, что к подавшему ложную жалобу нельзя относиться легкомысленно», - сказала помощник прокурора.
Частые причины подачи ложной жалобы
- Желание получить компенсацию по страховке. Для того чтобы покрыть ущерб от потери телефона, потраченных денег или иного имущества в полицию подают заявление о разбойном нападении. Чаще всего этим пользуются иностранцы, или работающие за границей жители Эстонии, имущество которых застраховано в другой стране.
- Телефон – это жизнь. Потерявший телефон человек подает заявление в полицию о том, что его ограбили, поскольку считает вероятным, что в таком случае полиция точно найдет такую важную для него вещь.
- Телефон за наркотики. Подросток говорит родителям, что его ограбили, вместе они подают заявление в полицию. В действительности же молодой человек отдал телефон дилеру в качестве платы за наркотики. Или же аппарат пропал каким-то другом образом.
- Меняют документы бесплатно. Среди небогатых людей распространено ошибочное мнение, что государство бесплатно возмещает пропавший документ, если сказать в полиции, что его отобрали преступники.
Источник: Пыхьяская префектура, Пыхьяская окружная прокуратура.
Мобильный телефон больше не входит в перечень домашней страховки
Если еще несколько лет назад было совершенно нормально, что средняя страховка дома компенсировала и повреждение мобильного телефона, то теперь страховые фирмы стараются этого избегать. Причиной стало подорожание телефонов, увеличение количества несчастных случаев, а также постепенно увеличивающееся количество мошенничеств со страховкой.
«Были случаи, когда в заявлении об ущербе указывали, что телефон украден и хотели получить компенсацию через страховку. Но в ходе полицейского расследования выяснялось, что его забыли, например, на прилавке в магазине, или человек не был в то время на месте кражи, которое было указано в заявлении», - описал руководитель по личному страхованию If Kindlustus Вейко Сепп попытки обмануть страховую компанию.
Причина проста: жители Эстонии покупают все более дорогие телефоны. Если десять лет назад новый мобильный телефон стоил 200 евро, а самоответственность также была 200 евро, то у страховых обществ было мало клиентов. Теперь дорогие телефоны стоят больше 1000 евро, а потому оставшаяся после высчета самответственности весьма значительная сумма остается у клиента.
В зависимости от страхового пакета, страховка компенсирует телефон, если он был уничтожен, украден или отобран в ходе разбойного нападения, но не в том случае, если, например, хозяин сам его потерял.
Количество страховых случаев с мобильными телефонами в If Kindlustus за годы выросло в разы: если в 2014 году их было зарегистрировано в этой фирме 112, то в 2017 году – в десять раз больше, то есть 1038. В то же время, средняя сумма возмещения ущерба за телефон за пять лет выросла на сто евро. Чаще всего к страховщикам обращаются из-за разбитого в результате падения телефона.
Это заставило страховые общества пересмотреть свои пакеты. Например, If Kindlustus именно из-за увеличения количества страховых случаев изменил в 2017 году условия страхования, оставив смартфоны под защитой страховки только в пакетах с самым широким страховым охватом, то есть в страховке от всех рисков.
Необходимость в этом испытывают и другие страховые общества. Фирма ERGO внесла изменения в условиях страхования дома в 2016 году после того, как начало расти количество случаев, при которых одновременно повреждались сразу несколько смартфонов. Минимальную ставку самоответственности подняли с 65 евро до 200 евро на каждый телефон.
Руководитель области рассмотрения ущербов ERGO Катерина Лепвальтс сказала, что у большинства клиентов рассмотрение страховых случаев проходит гладко и без затыков, но у некоторых возникало искушение проверить страховое общество на крепость мошенничеством.
«Волна падений определенных телефонов поднимается в тот момент, когда выходит новая модель. Были случаи, когда разбивались сразу несколько умных приборов: например, выпавший из рук стоящего на лестнице человека телефон разбивал заодно планшет и телевизор», - описала Лепвальтс.
«Также мы замечали, что у некоторых клиентов смартфоны имеют особенность разбиваться слишком часто: например, семь аппаратов за два года. Были и такие случаи, когда из рук человека выпадал полиэтиленовый пакет, в котором находились компьютер, планшет и пара телефонов. Все разбились».
По словам Лепвальтс, фокусник может заметить, что его плата за страховку больше, чем у соседа, или фирма вообще отказывается заключать с ним договор. Есть и такие, которые пытались сделать выбивание денег из страховых обществ своим источником доходов.
«Например, сейчас в расследовании полиции находится уголовное дело против одной группы людей, чьи попытки мошенничеств со страховкой – в их числе и предполагаемого повреждение смартфонов, - касаются и эпизодов двухгодичной давности», - сказала Лепвальтс.
Примеры ложных жалоб
Для некоторых лжежалобщиков полиция – это бюро находок «второго дня», а для других – алиби для решения проблем своей частной жизни.
Елена превратила потерю сережки в преступление
Вечером 6 декабря прошлого года на улице Раадику в столичном районе Раадику к Елене (34) подошли двое молодых, говорящих по-русски людей, которые, угрожая ножом, отобрали у нее сумку и украшения. Добычей преступников стали сережки из белого золота с тремя белыми бриллиантами, стоимостью в 3590 евро. В ходе следствия выяснилось, что никакого разбойного нападения не было. Вечером 5 декабря Елена вынула в ванной подаренные мужем серьги из ушей и одна из них упала в трубу раковины. «Я боялась реакции мужа, боялась его расстроить. Ночью я думала, что делать и решила, что обращусь в полицию и скажу, что меня ограбили», - позже объяснила Елена, почему она соврала полиции.
Тыну скучал по пропавшему телефону
В начале декабря прошлого года 47-летний Тыну подал в полицию заявление, утверждая, что на автобусной остановке на Пярнуском шоссе в Таллинне к нему подошел мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить. Тына дал ему свой Apple iPhone SE, который стоит 398 евро, а тот бросился бежать. Вместе с телефоном пропали ИД-карта, банковская карта и карта паролей Тыну. Во время следствия Тыну признался, что в действительности пил в это время алкоголь в Ляэнемаа и катался с места на место с чужой компанией. Проснувшись утром, он обнаружил, что телефон пропал. Тыну приговорили к четырем месяцам лишения свободы, которые заменили 120 часами общественно-полезного труда.
Девушки инсценировали ограбление
18-летние Бригита и Диана в сентябре 2016 года утверждали в полиции, что двое незнакомых молодых людей брызнули Бригите в Кадриорге газом в лицо и отобрали сумочку. Позже выяснилось, что в действительности Бригита в тот вечер не хотела идти на работу в бар, сама брызнула себе в лицо из газового баллончика, выбросила сумочку в кусты и прикинулась потерпевшей перед скорой помощью. Уголовное дело против девушек было прекращено по принципу опуртунитета. Им были назначены общественно-полезные работы. Но поскольку Диана подделала и учетный лист отбытия наказания, ей был назначен условный срок на шесть месяцев лишения свободы.
Айре хотела получить деньги от страховки
3 сентября прошлого года Айре (53) сильно ударили на троллейбусной остановке «Лепистику» в Мустамяэ, из-за чего с ее левого плеча упала сумка. Поднявшись Айре обнаружила, что сумка и находившийся в ней телефон пропали. Она хотела, чтобы полиция нашла телефон. Позже Айре призналась, что в действительности она забыла сумку с вещами на троллейбусной остановке. Поскольку она подала заявление на возмещение ущерба по страховке, ее заодно обвинили и в мошенничестве. В качестве наказания Айре получил год и шесть месяцев лишения свободы с таким же испытательным сроком.
Мужчина испортил документы Тийны
13 января 2017 года в полночь гулявшая у дома на бульваре Сыпрузе в Таллинне Тийна получила удар в шею со спины, а позже и в лицо. У нее отобрали сумку, в которой были мобильный телефон Samsung, кошелек, ИД-карта и банковская карта. По словам Тийны, на нее напали трое или четверо говоривших по-эстонски 17-19-летних молодых людей. Позже Тийна призналась, что в действительности ее агрессивный сожитель порвал ее ИД-карту и банковскую карту на кусочки, а также ударил ее кулаком в лицо. Тийна надеялась, что, подав заявление в полицию, она получит новую ИД-карту дешевле, или вообще бесплатно.
Даниил скрывал от матери наркотическое опьянение
Поздно вечером 8 сентября 2015 года 19-летний Даниил утверждал в полиции, что двое незнакомых мужчин ударили его рядом с ласнамяэским парком и отобрали куртку Pepe Jeans, кроссовки Puma, сумку Calvin Klein и кошелек Armani с карточками. Выяснилось, что в тот же день Центр тревоги получил сообщение о бегавшем в окрестностях Таллинна голом и находящимся в состоянии наркотического опьянения молодом человеке. Когда полиция прибыла на место происшествия, она увидела рядом с проезжей частью Александра, а в лесу голого кричащего Даниила, чья одежда была разбросана по окрестностям. Во время допроса Даниил признался, что ночью в лесу употреблял вместе с Александром LSD и в итоге провел какое-то время в полиции без одежды. Поскольку он не хотел дома говорить матери о наркотиках, он придумал историю с ограблением. Поверившая сыну мать повела его в полицию, где Даниилу пришлось отказаться от своих слов.
Источник: полиция, прокуратура