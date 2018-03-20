Половина заявлений о разбойных нападениях может быть выдумкой

Примеры ложных жалоб

Для некоторых лжежалобщиков полиция – это бюро находок «второго дня», а для других – алиби для решения проблем своей частной жизни.

Елена превратила потерю сережки в преступление

Вечером 6 декабря прошлого года на улице Раадику в столичном районе Раадику к Елене (34) подошли двое молодых, говорящих по-русски людей, которые, угрожая ножом, отобрали у нее сумку и украшения. Добычей преступников стали сережки из белого золота с тремя белыми бриллиантами, стоимостью в 3590 евро. В ходе следствия выяснилось, что никакого разбойного нападения не было. Вечером 5 декабря Елена вынула в ванной подаренные мужем серьги из ушей и одна из них упала в трубу раковины. «Я боялась реакции мужа, боялась его расстроить. Ночью я думала, что делать и решила, что обращусь в полицию и скажу, что меня ограбили», - позже объяснила Елена, почему она соврала полиции.

Тыну скучал по пропавшему телефону

В начале декабря прошлого года 47-летний Тыну подал в полицию заявление, утверждая, что на автобусной остановке на Пярнуском шоссе в Таллинне к нему подошел мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить. Тына дал ему свой Apple iPhone SE, который стоит 398 евро, а тот бросился бежать. Вместе с телефоном пропали ИД-карта, банковская карта и карта паролей Тыну. Во время следствия Тыну признался, что в действительности пил в это время алкоголь в Ляэнемаа и катался с места на место с чужой компанией. Проснувшись утром, он обнаружил, что телефон пропал. Тыну приговорили к четырем месяцам лишения свободы, которые заменили 120 часами общественно-полезного труда.

Девушки инсценировали ограбление

18-летние Бригита и Диана в сентябре 2016 года утверждали в полиции, что двое незнакомых молодых людей брызнули Бригите в Кадриорге газом в лицо и отобрали сумочку. Позже выяснилось, что в действительности Бригита в тот вечер не хотела идти на работу в бар, сама брызнула себе в лицо из газового баллончика, выбросила сумочку в кусты и прикинулась потерпевшей перед скорой помощью. Уголовное дело против девушек было прекращено по принципу опуртунитета. Им были назначены общественно-полезные работы. Но поскольку Диана подделала и учетный лист отбытия наказания, ей был назначен условный срок на шесть месяцев лишения свободы.

Айре хотела получить деньги от страховки

3 сентября прошлого года Айре (53) сильно ударили на троллейбусной остановке «Лепистику» в Мустамяэ, из-за чего с ее левого плеча упала сумка. Поднявшись Айре обнаружила, что сумка и находившийся в ней телефон пропали. Она хотела, чтобы полиция нашла телефон. Позже Айре призналась, что в действительности она забыла сумку с вещами на троллейбусной остановке. Поскольку она подала заявление на возмещение ущерба по страховке, ее заодно обвинили и в мошенничестве. В качестве наказания Айре получил год и шесть месяцев лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Мужчина испортил документы Тийны

13 января 2017 года в полночь гулявшая у дома на бульваре Сыпрузе в Таллинне Тийна получила удар в шею со спины, а позже и в лицо. У нее отобрали сумку, в которой были мобильный телефон Samsung, кошелек, ИД-карта и банковская карта. По словам Тийны, на нее напали трое или четверо говоривших по-эстонски 17-19-летних молодых людей. Позже Тийна призналась, что в действительности ее агрессивный сожитель порвал ее ИД-карту и банковскую карту на кусочки, а также ударил ее кулаком в лицо. Тийна надеялась, что, подав заявление в полицию, она получит новую ИД-карту дешевле, или вообще бесплатно.

Даниил скрывал от матери наркотическое опьянение

Поздно вечером 8 сентября 2015 года 19-летний Даниил утверждал в полиции, что двое незнакомых мужчин ударили его рядом с ласнамяэским парком и отобрали куртку Pepe Jeans, кроссовки Puma, сумку Calvin Klein и кошелек Armani с карточками. Выяснилось, что в тот же день Центр тревоги получил сообщение о бегавшем в окрестностях Таллинна голом и находящимся в состоянии наркотического опьянения молодом человеке. Когда полиция прибыла на место происшествия, она увидела рядом с проезжей частью Александра, а в лесу голого кричащего Даниила, чья одежда была разбросана по окрестностям. Во время допроса Даниил признался, что ночью в лесу употреблял вместе с Александром LSD и в итоге провел какое-то время в полиции без одежды. Поскольку он не хотел дома говорить матери о наркотиках, он придумал историю с ограблением. Поверившая сыну мать повела его в полицию, где Даниилу пришлось отказаться от своих слов.

Источник: полиция, прокуратура