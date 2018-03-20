вторник, 20 марта 2018 г.
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В Пыхья-Таллинне из-за аварии водопровода изменена организация движения на улице Ристику

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Авария водопровода. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Aleksander Koppel

В связи с аварией водопровода в столичном районе Пыхья-Таллинн у дома по адресу Ристику, 36, движение направлено в объезд, полоса в сторону Копли закрыта. 

Работы были начаты в 13.00. Общественному транспорту обеспечат доступ на улицу и во время проведения работ.

Участников дорожного движения просят по возможность избегать улицы Ристику и руководствоваться временной организацией движения. На месте работают регулировщики.

Tallinna Vesi приносит извинения за неудобства и обещает устранить проблему к завтрашнему утру.

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