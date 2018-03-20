вторник, 20 марта 2018 г.
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  • В Фото: в Финляндии мини-отель поставили на лыжи для лучшего вида на северное сияние

В Фото: в Финляндии мини-отель поставили на лыжи для лучшего вида на северное сияние

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Северное сияние. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wikipedia / Internet

В Финляндии соорудили мини-отель на лыжах - его с помощью снегоходов транспортируют в место с лучшими видами на северное сияние для туристов, щедро заплативших за персональный тур, сообщает The Daily Mail.

Отель на лыжах - это контейнер размерами 2,5 на 5 метров. Главная фишка - прозрачная крыша, сквозь которую можно наблюдать северное сияние, лежа в кровати. В кабинку поместился стол и газовый обогреватель. Туалет не поместился - его перевозят в виде отдельного помещения, пишет Newsru.com.

Сейчас три таких мобильных отеля развозят туристов у деревни Килписъярви на самом севере Финляндии у границы с Норвегией. Организаторы трехдневных туров утверждают, что при чистом небе шанс увидеть северное сияние в этом районе достигает 70% - больше, чем в любом другом месте на территории Финляндии.

Туристов отвозят на 5 км от деревни в тундру. Эксперт по арктическим путешествиям Джонни Купер объясняет, что на таком расстоянии нет "светового загрязнения" и его клиенты получают уникальный опыт и возможность снять самые красивые фото.

Чтобы гости могли прикоснуться к природе, им предоставляют снегоступы. Также гид научит разводить костер и жарить сосиски на огне - а затем оставит туристов на ночь. Местные закуски и горячее питье - в неограниченном количестве, а утром взбодрит горячий завтрак.

Отели будут работать примерно до середины апреля. После этого "сезон северных сияний" заканчивается, и уникальный аттракцион возобновит работу лишь в начале 2019 года.

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