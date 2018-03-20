Кальюлайд поздравила Путина с переизбранием
20 марта 2018 г., 13:53
Президент Керсти Кальюлайд во вторник направила поздравления вновь избранному в президенты России Владимиру Путину.
«Поздравляю вас с переизбранием в президенты Российской Федерации. Желаю России и ее народу благополучия и процветания», - написала Кальюлайд.
«Рассчитываю на развитие добрососедских отношений между нашими странами», - добавила она.
Прошедшие в воскресенье в России выборы президента, как и ожидалось, выиграл президент Путин, набравший 76,67 процента голосов.